【非洲豬瘟】上水屠房又關閉　豬肉檔販心情惡劣　市民叫內地賠償

上水屠房爆出本港第二宗非洲豬瘟個案，上水屠房內的4,700隻活豬將被銷毀，且預計最少4日消毒。有豬肉檔販直指，心情惡劣，對政府的做法大感憤怒及無奈，認為政府不應該「一豬累千豬」，不但影響市民生活，也影響他們生計。另有市民因買不到新鮮豬肉，變為買牛肉；牛肉檔販指生意微升一至兩成。

檔主鄭太指上次停售活豬後，活豬的來貨價曾急升逾一倍。（麥凱茵攝）

食衞局昨晚（5月31日）再公布上水屠房發現一隻來自廣東梅州的活豬有非洲豬瘟。食環署會人道毀滅上水屠房內的4,700隻活豬，以及關閉屠房消毒至少4日。未來數日豬隻供應將大幅減少，僅剩荃灣屠房供應約400隻活豬。

《香港01》記者早上到過九龍城街市視察，約有兩、三檔豬肉檔已經關門未有營業，有正準備收檔的檔主透露「賣光！休息！無豬到！」另有檔主見到記者便高呼：「心情惡劣！」即使有開檔的，也只是售賣昨日剩下的存貨。

檔主鄭太對於政府再停活豬供應大感無奈，「我都不知道政府怎樣抽查，只好被迫休息。」被問到自己是否都休息4日，她苦笑地回應：「首一、兩日供應活豬，豬價會飆升，我們也不能夠賣」，上次停供應活豬10日後，活豬的來貨價由原來的1,500元一擔（100 斤或60.48公斤），升逾一倍至3,200元。

豬肉檔主區先生指不會到荃灣屠房「爭豬」，寧願休息數日。（麥凱茵攝）

荃灣屠房供應不足一成 檔販寧休息免加價

荃灣屠房仍然每日有數百隻活豬供應，為何選擇休息呢？另一豬肉檔檔主區先生解釋，本港每日需要屠宰約6,000隻活豬，荃灣屠房的400隻豬佔整體不足一成，「一隻豬成本升至7,000元，如果豬肉要賣百幾、二百元一斤，市民根本接受不來，所以我們便乾脆不賣了！」加上政府限制荃灣屠房的買手數量，「我們也不想去爭豬。」

他認為政府的反應過敏，「今次死豬是燒肉豬，是否真的會影響到其餘的4,000多隻豬呢？」質疑政府在檢疫上是否可以再做得多一點，抽查再頻密一點，平衡風險，而非盲目銷毀所有豬隻。

市民宋先生認為內地應賠償給本地檔販。（麥凱茵攝）

前來買豬肉的馮小姐亦覺得政府「太騰雞」（意指手忙腳亂），認為經常停售鮮肉會影響市民的日常生活外，更直接影響檔販的生計，「政府是否應想一下長遠政策應對呢？每次驗（病毒）就停售都很不方便。」

市民宋先生更狠批政府及內地部門把關不力，「政府做得差，內地檢疫又不行！應該直接要求內地賠償給檔販。」他透露買多百多元豬肉，豬肉價格自上次停售後已有輕微升幅，「價錢貴少少都正常。」至於會否多買一點做存貨？他笑言想買也無肉賣。

有市民買不到豬肉便改買牛肉。（麥凱茵攝）

市民轉買牛肉 手切肥牛維持約90元一斤

沒有新鮮豬肉，有市民便改買新鮮牛肉。牛肉檔販宋先生表示，今日多了一至兩成的顧客，「無豬肉賣便多了些人買牛肉。」新鮮牛肉的售價未見上升，手切肥牛每斤維持約80至90元。

惟上次上水屠房關封消毒連累活牛也要停止供應，今日受影響嗎？宋先生指政府無聯絡他們，「明日仍然有牛，但後日就不清楚了！」若果真的無活牛供養，他們也是無奈休息「都無辦法啦！」