「HK 7777」以38萬元成交　成本日最高價　多個777結尾車牌有人爭

運輸署今日（1日）就320個車輛登記號碼進行拍賣，當中共售出229個登記號碼。當中「HK 7777」登記的車牌號碼以38萬元成交，為今日拍賣的最高成交價。 今次拍賣中亦售出數個包含「777」的車牌號碼，部分成交價亦高達五位數字，甚至較港人一向喜愛、寓意發財的「8888」來得搶手。

運輸署今日舉辦車輛登記號碼拍賣會。（資料圖片）

運輸署稱，今日共拍賣共320個車輛登記號碼，共售出229個號碼，另外有23個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人，共得款項315.5萬元。於扣除舉辦開支後，將全數撥作政府獎卷基金作慈善用途。

當中本日最高成交價的號碼為「HK 7777」，以38萬元成交；其次則為「287」，成交價為31.5萬元。是次拍賣中，有數個成交的車牌號碼均以「777」作尾，與特首林鄭月娥於特首選舉中的得票數量相同。當中「LM 777」、「HZ 777」更分別以4.4萬元及2.8萬元成交；而「KN 5777」則以特別費用1,000元分配給申請者。

號碼「8」一向有「發財」的意思，不過部分以「8」結尾的車牌則未有於今次拍賣會中售出，包括「HN 8888」、「VC 88」、「JH 6688」等。

運輸署提醒，買家應注意經拍賣分配的車輛登記號碼只准用於其名下登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。