JK Brother's 爆兩宗食物中毒個案　患者曾進食生八爪魚、醬油蝦

衞生防護中心公布兩宗懷疑食物中毒個案，涉事餐廳為位於尖沙咀彌敦道180號實華商業大廈3樓的JK Brother's。兩宗個案共有4人受影響，他們在餐廳進食了生八爪魚、醬油蝦及吞拿魚刺身，約16至19小時後出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。全部人情況穩定。

JK Brother's Facebook專頁轉載了KOL到該店進食生八爪魚影片。（JK Brother's Facebook專頁影片撮圖）

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涉事的JK Brother's主攻日韓放題，Facebook專頁在上月27日發出帖子，重點推介生八爪魚，寫有「你地（哋）身邊有冇朋友唔敢將D郁郁下嘅生八爪魚放入口？ 推薦佢黎壯壯膽！」

據影片介紹，有關八爪魚（章魚）由韓國直送香港，在屠宰後切段，加入芝麻及海鹽便上枱，八爪魚觸鬚仍在郁動，吸盤可吸住手指。醬油蝦則用日本刺身蝦，配以韓國醫油醃製，聲稱「蝦肉彈牙」。

JK Brother's 爆兩宗食物中毒個案。（JK Brother's Facebook專頁）

首宗個案涉及兩名年齡介乎39至57歲的男子。他們在5月30日於涉事食肆晚膳，約16至19小時後出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵，事後到伊利沙伯醫院求醫；另一宗個案則涉及一男一女，年齡均為35歲，他們同日於同一所食肆晚膳，約23至24小時後出現類似病徵，二人則到那打素醫院急症室求診。全部受影響人士情況穩定。衞生防護中心發言人指，已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。