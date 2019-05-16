6人光顧帝苑酒店雅苑座疑食物中毒　曾吃長腳蟹、龍蝦　2人仍留醫

衞生防護中心公布三宗食物中毒個案，其中兩宗個案涉及三男三女，前日（14日）在尖沙咀帝苑酒店雅苑座進食凍長腳蟹及凍龍蝦之後，其中兩人出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵，另外四人亦出現類似病徵，當中一名20歲男仍在天水圍醫院留醫，另一名28歲女病人則仍在北區醫院留醫，情況穩定。 另一宗涉及一名44歲港女昨日（15日）在上水雙魚河附近採摘野生菇類，經沖洗後加入滾湯及麵後烹煮數分鐘，進食後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉，同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫並入院接受治療，目前情況穩定。

（帝苑酒店官網圖片）

6人到帝苑酒店雅苑座進食自助餐後疑食物中毒

衞生防護中心公布三宗食物中毒個案，其中兩宗個案病人均於前日（14日）曾到尖沙咀東麼地道的帝苑酒店雅苑座進食自助晚餐，其中一宗個案涉及兩名男子，年齡分別為20及54歲。他們進食凍長腳蟹及凍龍蝦約13小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。兩人到天水圍醫院急症室求醫，其中20歲男子需入院接受治療，至今仍留醫，情況穩定。

第二宗個案涉及一男三女，年齡介乎26至34歲。他們在同日於同一所食肆進食自助晚餐，約14至24小時後出現類似病徵。其中兩人向私家醫生求醫，另外兩人到北區醫院急症室求醫，當中28歲女病人目前仍留醫，情況穩定。

衞生防護中心發言人指，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。（資料圖片）

44歲女士摘野菇煮湯麵中毒

另一宗涉及懷疑進食野生菇類後引致食物中毒，中心指該名44歲女病人是香港人，初步調查顯示她昨日在上水雙魚河附近的郊外地方採摘野生菇類，用水沖洗之後加入滾湯及麵條，烹煮了數分鐘；她在進食後一小時內出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉，同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫並入院接受治療，她目前仍然留醫，情況穩定。

中心發言人指，由於難於辨別菇類是否適宜食用，提醒市民切勿採摘野生菇類進食。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

▼香港有毒植物圖鑑▼