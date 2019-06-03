【逃犯條例】田北辰：公眾關注移交疑犯情況　建議加入陪審團制度

《逃犯條例》修訂備受爭議，政府早前提出3方面共5項額外措施，提高移交罪行門檻至7年或以上；同時向特區政府提出引渡要求的國家或地區，必須由當地的中央級別機構提出以及加強人權保障。 立法會議員田北辰今日（3日）於港台節目《千禧年代》表示，公眾仍關注會在何等情況下被移交，建議加入陪審團制度，惟承認時間有限，未能將建議提交立法會。

田北辰表示政府的3項新修訂只是縮窄可能被移交的範圍，公眾仍關注疑犯會在何種情況下被移交，是否得到保障。田北辰表示，判刑7年及以上之案件需要經過高等法院全面的聆訊，《逃犯條例》修訂時或可引入高等法院的陪審團制度，而非單靠法官一人作判決，提高保障。

早前立法會秘書處收到22位議員258項《逃犯條例》修正案，田北辰表示因時間有限，未能就加設陪審團一事提修正案，但他曾諮詢法律界專業人士，得到「無先例，但並非不可行」的答覆。

面對政府提出的3方面措施，田北辰表示政府的提案只是縮窄可能被移交的範圍，公眾仍關注會在何種情況下被移交，是否得到保障。（資料圖片）

立法會議員旅遊界議員姚思榮於同一節目表示，不排除政府有移交名單，過境旅客或因此被移交內地，但可能性很低，因為旅客過境時間極短，港府或無法及時提出足夠證據將旅客移交內地。他續稱，政府提出的「門檻已經很高」，最重要是公開、透明、合理處理案件。