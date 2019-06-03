勞工處公布新《颱風工作守則》風球取消僱員毋須立即啟程上班

勞工處今日（3日）公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，表明在超強颱風的惡劣天氣下，政府可因應需要公布「極端情況」，僱員在八號颱風警告取消後的兩小時，應留在原來的地點，而非立即啟程上班。勞工處提醒，僱主在風季來臨前，應盡早就惡劣天氣下的上班及復工安排諮詢僱員。 不過，守則不具法律約束力，僱主可自行選擇是否跟隨，內文亦列明僱主應考慮參考指引及相關法例，並按照機構的業務運作、相關工作，以及僱員需要，共同制定適切及具彈性的工作安排。

去年山竹風災翌日，東鐵站路軌有大量塌樹，幾乎癱瘓，站內迫滿上班人潮。（資料圖片）

超強颱風山竹去年襲港，全港交通大癱瘓，大批打工仔翌日返工受阻，港府完成跨部門檢討後，決定引入「極端情況」機制，當超強颱風引致極端情況時，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會視乎情況，在八號颱風警告改為三號颱風警告前公布「極端情況」。

除非勞資雙方本身已有「極端情況」上班協定，新修訂的守則表明，僱員在八號颱風警告取消後的兩小時，應留在原來的地點，而非立即啟程上班，政府會審視情況，並在兩小時期限屆滿前，再公布會否延長或取消「極端情況」。

守則又提到，當「極端情況」取消，僱員應根據與僱主協定的復工安排上班，僱員如遇到實際困難而未能返回工作崗位，應盡快通知主管。在該種情況下，僱亦應作出情理兼備及彈性的處理。

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勞工處發言人強調，僱主應預早諮詢僱員，並訂明颱風警告及暴雨警告、超強颱風後「極端情況」下，以及其他惡劣天氣下的切實可行工作安排，倘僱員因上班路程受惡劣天氣影響而延誤，僱主應採納情理兼備及具彈性的處理方法，時刻以僱員的安全為首要考慮，並因應僱員的個別情況作出體諒。

工會憂未能疏導人潮

不過，多個勞工團體早前質疑新守則成效，職工盟主席吳敏兒批評，新修訂不具法律約束力，只以守則形式約制僱主，她相信成效不大，她又指，即使容許打工仔延後返工時間，亦未能起疏導人潮作用，「大家咪又係一窩蜂堆晒同一時段出門口。」