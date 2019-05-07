【颱風山竹】政府擬風災後出動無人機航拍　更準確評估路面情況

本港去年受超強颱風「山竹」吹襲，造成嚴重及廣泛的破壞，塌樹造成大範圍道路堵塞，全港交通大癱瘓。政府上月向立法會提交文件顯示，就應對日後超強颱風吹襲的機制進行六方面檢討，擬成立由政務司司長主持的督導委員會，因應市面情況，宣告是否出現「極端情況」，建議僱員於8號風球取消後，可在他們所在的地方多留2小時，始啟程復工。 政府日後會於風災後，派山無人機進行即時空中監測，評估風災情況，現場錄像會傳送至緊急事故交通協調中心，協助運輸署更準確評估超強颱風過後的路面情況，以便公眾發放資訊。

勞工處助理處長（勞資關係）陸慧玲指情況難以「一刀切」全港停工，因為或對部分有需要人士造成嚴重不便。（資料圖片）

勞工處指全港停工不可行

根據政府提交立法會文件指，主要檢討結果有六大方面，包括強化制度、提高清理塌樹和雜物的效率、超強颱風過後的復工安排、優化樹木管理，以及改善資訊發布。其中勞工處將修訂現時的《颱風及暴雨警告下的工作守則》，呼籲僱主以較大彈性處理颱風後的復工安排。公民黨楊岳橋質疑政府為何採用守則形式，而非立法保障員工權益。

勞工處助理處長（勞資關係）陸慧玲今日（7日）表示，現時僱主與僱員多數以約定俗成方式，彈性處理僱員上下班安排。她表示，員工安全固然重要，惟情況並不能一概而論，部分工種如安老院舍等設施，並不能於惡劣天氣下讓全部員工下班，全港停工或對有需要人士造成生命危險。

區志光認為現階段應對惡劣天氣的措施是行之有效。（資料圖片）

當局計劃未來風災後，派出無人機拍攝即時情況，以便向市民發放訊息。（資料圖片）

無人機圖像即時傳協調中心

保安局副局長區志光又指，現階段未有需要立法，現時對惡劣天氣的措施行之有效，又指未來將成立一個由政務司司長主持的督導委員會，成員包括相關的主要官員，負責監督準備、應變和善後階段的工作，並由相關決策局及部門提供協助。在準備和應變階段，保安局將按既定機制，通過緊急監援中心的運作，繼續協調各緊急救援單位。

他續指，政府將試行計劃，以無人機進行即時空中監測，評估日後超強颱風過後的災情。無人機所拍攝的現場錄像會傳送至緊急事故交通協調中心，協助運輸署更準確評估超強颱風過後的路面情況，特別是在有關道路仍未重新開通或可供安全使用之時，繼而作出適當決定或視乎情況向公眾發放資訊。

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公民黨楊岳橋就去年颱風山竹吹襲香港造成混亂，提出《災難狀態條例草案》。（資料圖片）

楊岳橋提出《災難狀態條例草案》

公民黨楊岳橋就去年颱風山竹吹襲香港造成混亂，提出《災難狀態條例草案》。草案賦予行政長官會同行政會議在重大災難發生前、發生期間及發生後宣佈香港進入災難狀態的權力。當宣佈進入災難狀態後，行政長官必須成立災難應變委員會，並由行政長官親自督導，確保行政長官須為此問責。

草案亦指，在災難狀態下，緊急服務以外的整個公務員系統、並認可交易所停止提供服務，同時停止設施運作，除非政府部門首長另有安排。另外，確立僱員有權在災難狀態下缺勤，而僱主不得扣減工資或辭退僱員。