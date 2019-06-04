【逃犯條例】何俊仁批政府借台灣殺人案修訂　「打爛」兩地防火墻

今年是六四事件30周年，支聯會將於維園舉行燭光集會悼念死難者。支聯會主席何俊仁今早（4日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，悼念六四及反對修訂《逃犯條例》的精神貫徹，均是對抗極權政府，讓更多人關注人權等問題。 他指，即使通過修訂條例，支聯會仍會舉辦六四燭光集會，但笑指日後當局批准民運人士來港，或是「引蛇出洞」將其移交內地，情況令人更擔憂。 此外，他表示本港與內地制度差異相當大，批評政府以台灣殺人案作誤導，是「霸王硬上弓」，修例將本港與內地的防火墻「打爛」。

民主人權陣線及多個團體將於6 月9 日發起「全球反送中大遊行集會」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

何俊仁表示，本港與內地的制度差異相當大，而早年的《逃犯條例》未有引起社會各界大反應，因條例剔除了內地範疇，只是外國移交及有特區政府參與，惟現時修訂條例一旦通過，中央政府要求移交逃犯，特首則必須執行。他說：「香港好多人北上工作，日後社會多交接，容易被控制、或有事就被引渡返去，叫你做咩或唔做咩。而香港至少有律師幫忙做擔保。」

他認為，修例是「打爛」本港和內地防火牆 ，批評政府以台灣殺人案作誤導，「連台灣邊個做申請引渡都唔知，就霸王硬上弓修例，引起爭議。」他又指，商界對修例最為緊張，並舉例銅鑼灣書店股東之一的李波、港商潘維曦夫婦均被秘密帶回內地而失蹤。他呼籲市民出席下周日（9日）的反修例遊行，「唔出嚟就連發聲都冇，出嚟表達意見，即使政府一定要過啲嘢，但係咪會將一啲威脅減到最低，都叫有價值。」