【逃犯條例】草案無寫公平審訊　楊岳橋不信特首會向北京法院追究

立法會保安事務委員會繼續召開特別會議，商討具爭議的《逃犯條例》修訂，公民黨立法會議員、大律師楊岳橋今日（4 日）致電港台節目《千禧年代》，反駁保安局局長李家超指人權保障不寫入法例仍有效力的說法，他指行政機構有政策聲明下，法庭基本上沒權過問，同時又不相信特首會向北京法院追究人權問題。

楊岳橋指行政機構有政策聲明下，法庭基本上沒權過問，又不信特首會向北京法院追究人權問題。（資料圖片／洪嘉徽攝）

在爭議聲下，政府上周再改動《逃犯條例》修訂方案，指可以在協定中加入無罪假定、公開審訊、有律師代表、不強迫認罪等要求，但這些要求不會寫入草案條文，不過，保安局局長李家超指，協議內的要求有效力，協定內容會在拘押聆訊時呈交法院。

楊岳橋在節目上解釋，一旦犯人被移交至另一地方，而有關的人權政策不能落實，香港難以採取追究措施，他又不信特首會向北京法院追究：「因為香港非主權國，特別香港同內地的關係好多時予人感覺是附從、從屬於內地，你是否可以相信特首返到北京，指住最高人民法院院長周強稱『你破獲法治，你破壞人權』，是否可以？這個就是我們不信任的地方。」



他形容，行政機構有政策聲明下，法庭基本上沒權過問，只有將保障寫入條文，真正賦權法庭才是最有效保障。

中小型企業聯合會創會主席佘繼標在同一節目中表示，支持修例，但仍有疑慮，他建議將條例寫得更窄，對象定為最近10年來香港的人。縱然疑慮未解決，佘繼標稱，「我們沒權反對，既然一定要行的時候，那就只是可以講支持。」