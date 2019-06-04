【逃犯條例】張建宗4700字覆美國商會八大質問　稱修例具人權保障

美國商會上月底就港府修訂《逃犯條例》提出8大質問，包括要求政府交代修例後如何保障香港作為國際樞紐的地位、如何確保香港法治不會受損，以及如何保障被移交的逃犯會獲得公平審訊等。 政務司司長辦公室今日（3日）晚上以4700多個英文字回應美國商會8大質疑，重申本港具有法治與司法獨立、與美國長期建立貿易關係、修例的目標旨在打擊嚴重罪犯、具廣泛的人權與程序保障，以及會嚴格遵守立法會議事規則等。

政務司司長辦公室今日（3日）晚上以4700多個英文字回應美國商會8大質疑。（政府新聞處）

港府修訂《逃犯條例》極具爭議，社會各界紛紛提出質疑，香港美國商會上月底（30日）向政府提出8大疑問，指出香港未準備好通過修例，不明白為何港府要急於修例，以堵塞一個存在超過20年的制度漏洞。

政務司司長辦公室今日（3日）晚上以4700多字，從8大方面詳細回應美國商會的疑問，指出法治與司法獨立是香港自由競爭支柱之一，《基本法》確保法院獨立行使司法權，不會受任何干涉。政府重申，一般而言，法官不應就政治及其他具爭議性議員發表意見，尤其是避免就可以出現的法律問題發表意見。

回應中亦提到，移交逃犯是一項國際慣例，旨在打擊嚴重犯罪及防止罪犯逃避司法。修例不會影響現行香港的20項長期協議，亦具有廣泛的人權和程序保障，即「八不移交」的保障，例如「雙重犯罪」不移交、政治罪行不移交，以及死刑不移交等。

港府最後重申，移交逃犯不影響言論自由、新聞自由和出版自由，修例亦旨在保護守法的市民，包括香港的國際商界人士，又指香港的數個主要商會及多個政黨亦公開支持修改逃犯條例，當局未來會加強與所有持分者溝通。