廚工涉性侵女網友案　辯方質疑事主穿透明喱士裙　性行為採主動

青年廚工在網上交友程式及社交媒體結識3名由21至33歲的女事主後，自稱為「油尖旺反黑」，令女方以為他是警察，繼而分別約3人見面喝酒，酒後趁機企圖強姦、強姦及強逼女方肛交。案件今(4日)早其中一名事主P繼續作供，辯方質疑事發當晚，二人到達P的家中後，P著被告洗澡然後在床上等她。而P洗澡後沒穿任何內衣褲，僅穿著「透明喱士」裙，親吻被告，而性行為是P採取主動，P否認。

被告梅錦添（26歲）被控企圖強姦罪、強姦罪、未經同意作肛交罪，及一項非禮的交替控罪。

前男友對事主P動粗 因此成單親媽媽

33歲單親女事主P今接受盤問，P指事發後她與被告睡至下午才醒來，故女兒當天早上應自行梳洗，吃早餐後上學。P稱當天醒來後著被告要快些離開，因女兒約4點多會放學回到家中，辯方質疑她為何當天沒起來為女兒準備早餐、沒送女兒出門上學，P解釋前一晚外出喝酒前已替她準備，且「佢已經咁大個」，能夠自理。

辯方指在二人進行性行為後，P曾向被告談及其前任男友在的士高認識，後來發生一夜情，亦因而懷上女兒。不過前任男友卻對P動粗，終令她成為單親媽媽，而P亦對被告說要「專一啲、乖啲，大家都唔好再玩交友app，要認真啲」，又稱渴望找到一個負責任的人照顧她。P否認，但就前男友的事情，P稱或在二人喝酒時提及過。

事主P否認在的士上，與被告梅錦添接吻(圖片)。

P否認在的士上與被告接吻

辯方質疑P聲稱離開酒吧「暈暈地」這說法是捏造的，而她從沒在其供詞提及此事。P否認為捏造，只是對警方「講漏咗」。辯方再質疑P在的士上是清醒，甚至能夠自行付的士錢，P承認在的士時是清醒。辯方指出P與被告在乘的士回家時已「有攬有錫」，P不記得二人有擁抱，同時否認在的士上曾與被告接吻。

辯方再指出，到達P的家中後，P著被告洗澡然後在床上等她，P洗澡後穿著「透明喱士」裙，而亦沒穿任何內衣褲，惟被告已睡著，而性行為是由P採取主動，她亦親吻被告，但P否認說法。

案件編號：HCCC334/2018