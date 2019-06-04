涉瞞隱擁有土地騙19萬元學生資助　官指不誠實　男警罪成收押候判

本身是原居民的男警，涉於大專時期隱瞞持有的12幅土地，騙取19萬學生資助。他早前否認2項欺詐罪受審，並指自已「賣丁」後，不知名下擁有土地。裁判官今(4日)在西九龍法院裁決指，被告明知擁有涉案土地，郤未有申報。而該些土址總值逾200萬元，若他申報，將不符學生資助的申請資格。裁判官認為其行為屬不誠實，遂裁定他兩罪罪成，即時收押候判。

26歲被告古俊輝，於案發時修讀銀行及金融管理高級文憑。他被控於2013年9月至2014年年3月間，及2014年5月至12月間，向學生資助辦事處虛報或漏報他或他家人沒擁有土地或物業，詐騙學資處透過專上學生資助計劃，向他發放兩筆款項，合共約19.3萬元。

指被告明知擁有土地郤未有申報

裁判官在裁判中指，被告與他人達成協議，用其丁權建屋。而被告到律師樓簽文件，以及在地政署宣誓時亦表明自己有土地。裁判官不接納被告稱認為涉案土地不值錢，才未有申報的說法。裁判官又指，被告明知擁有土地，被查問郤不聞不問，認為被告的行為屬不誠實。而專家估計涉案土地總值逾200萬元，若被告申請資助時有申報擁有該此土地，將不符合資格申請。

裁判官把判刑押後至6月18日，期間為男警索取背景報告。

根據早前庭上證供，學資處要求申請資助的學生主動申報收入。若申請人漏報資產，該漏報資產不得超過10萬。被告為二人家庭，其可漏報資產上限為20萬元。而學資處調查主任利順意早前供稱，於2016年9月就被告的申請向土地註冊處作調查，發現被告名下擁有共12幅土地，涉及的資產總值超過限額。

自辯指不清楚建丁屋表格內容

而被告自辯時透露在內地出生，2008年才來港。因父親是梧桐寨村原居民，因此他擁有丁權。他於2010年初滿18歲前，收到一名叫「興叔」的男子來電，相約見面。「興叔」在會面時稱，被告雖無土地，但「出個名就有錢分」，並將一份關於建丁屋的表格交予他。被告指不清楚表格內容，但認為只要以原居民身份申請建屋便可獲報酬，與家人商量後決定簽署該份表格。

被告之後到大埔一間律師行簽合同，當中提到他在事件中可獲20萬元報酬，他即獲發8萬元支票。而他於2011年又按另一人吩咐，到地署並簽了一些文件，同日獲支付6萬元現金。而合約定下的餘款則於2017年取得。而他2次申請學生資助時，均不知道名下擁有土地。

案件編號：WKCC 4440/2018