【六四三十】李家超拒評六四︰特區官只評特區事　泛民斥「龜縮」

今日（4日）是六四事件三十周年，在立法會保安局事務委員會上，公民黨譚文豪再次質問李家超，指今日正值「六四事件」，為何卻在內地媒體及網頁是完全看不到相關資料，李家超回應指「我是特區的官員，我是評論特區裡面的事務。」譚文豪批評政府面對六四事件的態度是「即刻龜縮」，斥一提到六四，特區政府及建制派就「無聲出」，指當局想通過修例時就講內地有新聞自由，一提到六四就選擇不講不答。

譚文豪批評政府面對六四事件的態度是「龜縮」。（資料圖片）

立法會保安局事務委員會今日繼續審議修訂《逃犯條例》。譚文豪續引述指，為何李家超曾稱，內地若無履行對人權保障和公平審訊承諾，會受到傳媒監察，但質疑為何會認為內地會有「第四權」監察當局。

李家超表示，「我覺得全世界有都第四權，新聞利用報道，去報道對事情的一些看法，是新聞工作者的責任，不是我作為一個官員可以去評論。我覺得每一個地方的新聞工作者都有新聞專業。」但拒絕表述個人觀點，指等於他不會評論西方國家事務。續指「我亦都看到大陸經常有新聞發布會。」並指是有議員將個人意見強加在他身上。

譚文豪重申，內地有傳媒監察之言，是出自李家超早前講法，批評政府面對六四事件的態度是「龜縮」，指六四成內地敏感字眼，無法在內地看到，證明內地是一個無新聞自由的地方。

林卓廷提出，協助在內地被羈押人士逃脫，並窩藏罪犯，會否被引渡返內地，如包括是否不排除將「黃雀行動」中的港人引渡返內地等。當局指，窩藏罪犯不在移交罪行類別當中。律政司副刑事檢控專員(II)何詠光表示，要符合雙重犯罪原則，根據普通法，協助由合法羈留逃脫，在香港並不構成罪行。

何君堯在譚文豪之後發言，支持李家超對內地新聞權力看法，但其指譚文豪的宗主國是美國，被林卓廷及譚文豪要求收回，何君堯及後澄清，他是想表達「（譚文豪）你的宗主國是否美國？」在毛孟靜要求澄清，承認講錯斯諾登Edward Snowden為John Snowden。

陳恒鑌稱，據其所見，在街上「多了非法掛起的橫額」包括民協製造的標語︰「香港犯例，大陸坐監」、「逃犯條例，辣過廿三」等，指這些宣傳品充斥市面，製造恐慌。李家超表示，收到好多類似的查詢，指市面充斥了這些資訊，有幾多是符合事實。

李家超指出，如「香港犯例」一定是由香港法院起訴，講中國壞話亦不會被移交，指香港有言論自由。有涉及宗教、神職人員、學術上在內地考察中有批評言論、新聞界的採訪工作、創作政治物品、出版政治意見的書籍、參演舞台劇等，指香港有宗教、出版自由等，在香港不是刑事罪行，是不可能移交，不符合雙重犯罪原則。

謝偉俊指，反對派的意見似是想為嚴重罪犯提高保障，「希望是錯覺啦。」至於會有冤案的憂慮，他認為法庭對移交安排是有保障，不用「危言聳聽」。

▼【六四三十】30關鍵人物今安在？▼