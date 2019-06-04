【逃犯條例】法律界選委約見林鄭遭拒　李家超︰歡迎提書面意見

立法會保安局事務委員會今（4日）繼續討論修訂《逃犯條例》。民主派批評律政司司長鄭若驊再次缺席會議。 就特首辦日前回覆30名法律界選委，指他們可透過立法會保安事務委員會提問及發表意見，拒絕公開會面討論的邀請，保安局局長李家超表示歡迎任何書面意見。但有議員批評，當局至今未回覆他們提交的信件，李家超指，目標在恢復二讀前回覆信件。

保安局局長李家超。（資料圖片）

30名法律界選委邀特首林鄭月娥公開會面，討論修訂《逃犯條例》，但特首辦今日回覆指，選委可透過立法會保安事務委員會提問及發表意見。立法會保安事務委員會主席陳克勤指，透過秘書處收到各界超過180份有關資料文件，而按之前兩次特別會議，就是否召開公聽會，委員會已作出決定，據內務守則，事務會已有決定的議題，將不再展開討論，指是「慣常的做法」。李家超亦指，現在立法會正密鑼緊鼓、有大量工作，認為是最適合的平台，歡迎任何書面意見。

張超雄表示，政府至今仍未回覆他們的信件，惟陳克勤表示，秘書處收到後已即時交予局方，是沒有拖延的。李家超回應指，同事已經「通宵達旦」工作，但已要求同事盡力在恢復二讀前回覆信件。

民主黨鄺俊宇、公民黨郭榮鏗則批評，律政司司長鄭若驊再次缺席會議。民主派召集人毛孟靜形容鄭若驊缺席是有「免死金牌」。李家超指，有7名律政司代表出席會議。

至於民主黨林卓廷提出，要求秘書處將會議發言逐字記錄，但被投票否決。會計界梁繼昌建議採取審議草案委員會做法，以表列形式記錄問答撮要。