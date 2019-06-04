【逃犯條例】林鄭：移交申請若涉國防外交　特首可拒絕處理

社會對修訂《逃犯條例》爭論持續，有憂慮指港府會聽命北京移交逃犯至內地受審。現行《逃犯條例》第24條列明，中央可以涉及國防、外交利益重大影響為由，向特首發出移交與否的指令。 行政展官林鄭月娥今日出席行政會議（4日）前表示，行政長官接受移交申請處理是否發出證明書時，若有國防和外交的原因，可以拒絕處理申請；即使法庭在之後程序通過移交，若屆時亦有國防和外交理由，特首在法律上可以用酌情權而不移交。

在移交串請上，林鄭指，發出證明書時若有國防和外交原因，可拒絕處理。（歐嘉樂攝）

對於國防與外交原因何時介入移交申請，林鄭指，若要處理申請移交，行政長官要啟動發出證明書時，「若有國防和外交的原因，是可以拒絕處理這件事」。她續指，若那時沒有拒絕處理，法庭之後處理移交個案，又認為證據足以移交，程序下將再將申請交回行政長官處理，「到那一刻若有國防同外交理由，我就法律上可以用我的酌情權不移交」。

政府上周再就修例提出新建議，林鄭指留意到好多人士都表示歡迎，被問及現時是否仍需急於修例以處理台灣殺人案。林鄭指，儘管修例後在推進處理殺人案出現各式各樣的困難，但堵塞漏洞的修例目標仍然存在，她反問「經過了三個半月好密集式的討論，我們有何理由放棄這件工作？」，她又形容，修例對香港未來發展非常有利，既可保障公共安全，亦可履行香港的國際責任。