【非洲豬瘟】連爆兩宗　食環署再批管理上水屠房合約予華潤五豐

本港5月份一個月內接連在上水屠房爆發兩宗非洲豬瘟，而營運上水屠房長達20年的華潤五豐（前身為五豐行），今年再次獲政府批出六年期的營運合約，新合約價值2.64億元，即未來6年每季約1,100萬元，作為政府批予的營運及管理費，相對上一份合約的700萬元，高出約57%。 由於上水屠房曾發生哮喘豬流出市面及非洲豬瘟，新合約要求華潤五豐針對動物傳染病提交管理方案，以及於8月前開發電腦系統追蹤豬隻屠宰後分發情況。

上水屠房一個月內兩度驗出有內地豬隻感染非洲豬瘟。（資料圖片）

3月批出6年期新合約 營運及管理費2.64億

上水屠房的管理合約於今年7月底屆滿，按照規定不能直接續約，食物及環境衞生署早前為上水屠房新營運及管理合約重新公開招標，今年3月7日向華潤五豐有限公司批出6年期合約，予該公司提供營運和管理服務的權利，由今年8月1日起至2025年7月31日止。新合約價值2.64億元，未來6年每季攤分支付，平均1,100萬元，作為政府批予的營運及管理費，相對上一份合約的700萬元，高出約57%。

食環署在新合約中加入多項條款，冀改善營運管理，包括要求華潤五豐在應變計劃中針對動物傳染病提交管理方案，提供有效管理進出屠房牲口車輛的清潔和消毒計劃，以及在新合約開展前須開發電腦系統追蹤豬隻屠體，藉此提供記錄顯示屠體的分發情況等。

營運上水屠房長達20年的華潤五豐（前身為五豐行），今年再次獲政府批出六年期的營運合約。 (資料圖片)

食環署拒公開接獲標書數量

食環署指，署方不宜披露接獲多少份標書等相關資料，惟強調在評審過程中，標書評審小組會查核標書的完整性及是否符合投標文件訂明的基本規定，然後會嚴格按照評分表所列的評審標準，評定符合規定的標書所得技術資料得分。完成技術評審程序後，標書評審小組會根據投標文件訂明的公式評定符合規定的標書在收費方面的得分。總得分最高而又符合投標文件訂明的所有規定的標書，通常會被採納。

上月13日，食環署開始銷毀上水屠房內逾6500豬隻，夾斗車將豬屍運走送到堆填區。（資料圖片／蔡正邦攝）

上水屠房由政府興建及擁有，於1999年落成，隨即由五豐行營運及管理，2008年，首個10年合約臨近期滿，政府公開招標，結果在沒有對手下，五豐行繼續營運上水屠房，至今年完成第二個10年合約，五豐行亦改名為華潤五豐。