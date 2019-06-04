【非洲豬瘟】中國遊客攜400克豬皮入境韓國未申報　遭罰款3萬元

一名中國男性旅客2日下午攜帶違禁豬肉制品經仁川國際機場入境韓國，被檢疫人員發現，並被罰款500萬韓元（約2.93萬元人民幣）。 這是韓國今個月起上調罰款金額後，開出的首張罰單。

中國駐韓國大使館5月底已發公告提醒中國公民入境韓國切勿攜帶牛羊豬肉、香腸、血腸、餃子、肉脯、板筋、鴨脖、雞蛋、牛奶等違禁品。（網站截圖）

據韓國SBS新聞引述韓國農林畜產檢疫本部報道，2日下午一名中國男性旅客攜帶違禁豬肉製品經仁川國際機場入境韓國，被處以500萬韓元（約合人民幣2.93萬元）的罰款。這是韓國檢疫部門上調罰款金額後開出的首例罰單。據悉，被罰款旅客在檢疫提問書上勾選了「沒有攜帶豬肉制品」，對檢疫人員的提問也做出同樣答覆，但檢疫人員調查時，發現了該男子攜帶的物品中帶有400克豬皮與700克雞爪。

鑑於中國、蒙古、越南、柬埔寨、朝鮮發生非洲豬瘟疫情，韓國檢疫本部禁止所有豬肉、火腿等畜產品運入境內。並從6月1日起，上調對攜帶非法畜產品的罰款金額，首次違規、第二次和第三次違規的罰款金額分別從10萬、50萬、100萬韓元，被上調至500萬、750萬和1000萬韓元，折合成人民幣為2.93元、4.39萬元和5.86萬元。

而在5月28日，中國駐韓國大使館曾發出相關公告，提醒入境韓國的中國人要切實遵守韓國入境物品攜帶規定，避免遭巨額罰款。

（海外網）