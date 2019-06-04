政府突抽起月中立法會屯門南延線議程　運房局：目前未有條件諮詢

政府2014年於《鐵路發展策略2014》提出興建屯門南延線，將現有的西鐵線從屯門站向南延伸，並在屯門南增設一個鐵路站。惟近日有消息指，方案擬以「鐵路及物業發展模式」營運，額外在屯門泳池附興建一個新車站，並撥地予港鐵發展住宅項目，料可提供2萬個單位。 消息傳出後隨即引起當區居民關注，區議員亦斥政府未有諮詢區議會便「放風」發布消息。立法會鐵路事宜小組委員會原訂本月14日召開會議討論，惟今（4日）修訂議程後，議題突然被抽走。運輸及房屋局回覆《香港01》指，政府正檢視港鐵提交的建議書，有關工作仍在進行，目前未有條件就擬議方案諮詢立法會。

政府於2014發布《鐵路發展策略2014》，建議興建屯門南延線並新增一個車站接駁西鐵線。（《鐵路發展策略2014》）

就興建屯門南延線，港鐵及運房局早前均表示，港鐵已於2016年年底向政府提交該鐵路項目建議書。惟因政府多個部門須評估箇中方案，並要求港鐵提交更多細節，故一直未有公開建議書內容。



直至日前有消息傳出，除在屯門碼頭站興建一個車站外，亦會在屯門泳池附近增設一個新車站。消息又指，工程造價由2013年估算的55億元或增至160億元，並摒棄「服務經營權模式」，改以「鐵路及物業發展模式」營運屯門南延線，而當局亦擬會撥地予港鐵發展物業以作融資興建鐵路，當中包括可建約7000個私人住宅單位及1.3萬個公營房屋單位。

日前有消息傳出，屯門南延線方案將額外在屯門泳池附近興建一個新車站，料工程造價或增至160億元。（資料圖片）

地區人士不滿當局繞過區議會欠諮詢



據了解，消息傳出後，引起當區的區議員不滿，並群起質詢當局為何未在地區展開任何諮詢，便繞過區議會「放風」予消息人士發布消息。同時《香港01》發現，立法會鐵路事宜小組委員會原訂下周五（14日）召開會議討論新線，惟截止今日最新修訂議程中，屯門南延線討論事項卻突然「被消失」。

而小組委員會秘書向委員發出通知，指應政府當局的要求，並經小組委員會主席同意，將"在機電工程署轄下鐵路科開設兩個常額首長級職位以加強監管鐵路安全"加入會議議程，取代"屯門南延線"的項目。



屯門區議員葉文斌表示，相信當局抽走討論方案是基於政府未掌握足夠資料，他續指倘方案涉及拆卸屯門泳池以興建新車站及發展住宅，必須諮詢區議會，否則直接將議題提交至立法會討論亦會遭「反彈」。

議員將口頭質詢當局促交代新線細節



民建聯新界西立法會議員梁志祥則指，未知議題突被抽走的原因，惟透露曾分別向運屋局和港鐵查詢屯門南延線方案消息傳出一事，當局則表示未曾「放風」予消息人士，而港鐵僅回應正就方案細節展開研究。梁表示，將會在本月19日立法會會議中口頭質詢當局，要求交代細節。



立法會鐵路事宜小組委員會主席易志明認為議題突抽走原因，是政府還未準備公開相關細節，更一度形容「時機未成熟」，相信方案將待到10月討論。

+ 6 + 5 + 4

運房局：會就方案細節諮詢區議會、立法會

運房局回覆《香港01》表示，在規劃屯門南延線時，需要考慮擬議走線對附近居民的各種影響及可能的紓緩措施。鑑於房屋供應緊張，而鐵路發展可能帶來潛在的房屋供應，政府亦正就此方面檢視港鐵提交的建議書。由於有關工作仍在進行，故目前未有條件就擬議方案諮詢立法會鐵路事宜小組委員會。而按照既定程序，在敲定任何新鐵路方案前，當局會就方案的細節諮詢公眾，包括立法會及當區區議會。

港鐵回覆《香港01》指，已於2016年年底向政府提交屯門南延線建議書，並就相關政策局及部門的意見提供進一步資料，補充有關建議的細節，以便相關政策局及部門進行評估。現階段暫未有進一步資料補充。港鐵續指，在敲定新鐵路項目的方案前，政府和港鐵會適時就方案的細節諮詢公眾。