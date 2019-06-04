【沙呂小風波】教育局向立會公開警告信　未盡責保遊學團學生安全

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭澳洲遊學團帳目不清，立法會申訴部四月時已成立小組跟進沙呂小事件，今日早上教育局代表與教育界立法會議員葉建源舉行會議。 教育局向立法會提交文件，公開年初向沙呂小發出的警告信，進一步披露遊學團帳目風波事件細節，包括家教會連續七個學年未有按照指引招標購買遊學團機票、隨團教員在帶領學生前往澳洲數日後返港，未有足夠人手全程照顧學生等多項問題。

立法會申訴部四月時已成立小組跟進沙呂小事件，今日早上教育局代表與教育界立法會議員葉建源舉行會議。（資料圖片）

隨團教師食宿由家長分擔 違用者自付原則

教育局向立法會公開今年1月底向沙呂小發出的警告信，不過文件刪去涉事人物姓名、違規的人事聘任年份及涉款金額等。

據悉，警告信有五頁紙，信中進一步披露事件細節，包括家教會在2011/12學至2017/18學年間，連續七個學年未有按教育局《資助學校採購程序指引》，就澳洲遊學團的教師及學生機票招標，並將隨團教師的團費、機票及住宿等開支由學生分擔。信中亦批評，校董會未有就遊學團的招標及財務管理作適當的監察，明顯有違局方指引；而基於「用者自付」的原則，隨團教師的行程開支不應該由家長支付。

沙田圍呂明才小學校長薛鳳鳴早前曾交代帳目問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

+ 10 + 9 + 8

校長薛鳳鳴曾承認將約3萬元澳元的活動餘款（即約16萬港元現金）存放入學校夾萬內，又曾將遊學團的收取費用，存入教師文雁菁私人戶口。警告信指，學校向學生收取的費用及向供應商支付的款項時，不應牽涉教職員的私人銀行帳戶，而學校存放的現金金額亦遠超過指定上限。

有負責教員抵步數天即返港 沒全程照顧學生

警告信亦提到，學校於2014/15及2016/17學年舉辦澳洲遊學團時，有負責教員帶領有關學生前往澳洲，抵步數天後就返港。局方批評，學校在兩個遊學團中，沒有安排領隊或隨團老師在澳洲期間全程照顧學生和保障學生安全，將重責交給當地私營學校的教職員或寄宿家庭負責照顧，未有盡最大責任保障學生安全，嚴重違反教育局指引。

另外，信中又提到局方學校數次未有就空缺職位公開招聘，亦未有在涉及的學年間，邀請所有合資格教員申請晉升職位空缺，並按該職位需要及實際情況，安排晉升、有待實任的署任或為方便行政而作出的署任。局方批評，學校做法不符合《學校行政手冊》、《資助則例》等，亦違反公平、公開、公正的原則。