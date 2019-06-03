【六四三十】六四隱喻首日封竟獲內地官方發行　林卓廷：捐支聯會

民主黨立法會議員林卓廷今日（3日）透露，上星期收到匿名市民送贈、含有六四隱喻的90個內地官方出版首日封，前排三名運動員的號碼布分別為「64」、「9」和「17」，而「1+7=8」，加起來即是「8964」。林卓廷表示，會將首日封全數捐予支聯會，作展覽及籌款用途。

含有六四隱喻的90個內地官方出版首日封，前排三名運動員的號碼布分別為「64」、「9」和「17」，而「1+7=8」，加起來即是「8964」。（林卓廷提供）

林卓廷表示，其上水辦事處職員上周擺設街站其間，獲一個匿名男人送上接近90個由中國郵政出版的首日封，慶祝1992年奧運會，圖片上的運動員號碼布分別為「64」、「9」和「17」，而「1+7=8」，隱喻「8964」。

林卓廷直言，上述首日封是以隱喻方式悼念六四事件，官方事後得悉其隱含意思，據了解其後禁止了這款首日封流通。他與民主派經商量後，決定將全數首日封交給支聯會作展覽和籌款用途。民主黨立法會議員黃碧雲指，該批首日封由曾任中央民族大學美術學院院長殷會利設計，估計不少人未能公開悼念，遂以此方式處理。