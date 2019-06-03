【六四三十】移民加國前記者回港舉燭光　憂40周年無機會悼念

今年是六四事件30周年，30名香港記者以文字寫下當時在北京天安門廣場採訪學運的經歷，並輯錄成書，出版書籍《我是記者──六四印記》。 十多名有份撰寫書籍的記者今日（3日）出席新書發布會，細訴當年採訪學運的經歷，並分享對六四和民主自由的看法。 其中已移民加拿大的明報前記者黃漢軍特意回港，參與六四維園燭光晚會。他坦言在《逃犯條例》修訂下，香港的民主、人權情況只會愈來愈差，又直言「如果30周年唔返嚟（香港），我覺得40周年就未必有機會」。

《我是記者──六四印記》執行總編輯、在「六四」清場期間中槍的張結鳳表示，書中不少內容都是「新嘢」和「有料到」。（盧翊銘攝）

《我是記者──六四印記》執行總編輯、在「六四」清場期間中槍的張結鳳表示，在統籌書籍和拍攝短片的過程中，曾聯絡過逾百名曾採訪六四的記者，其中有不少記者問及可否以筆名撰文，不過經過商討後，決定不接受以筆名撰文。

她指出，雖然當中不少參與計劃的記者，亦曾在《人民不會忘記》一書撰文講述經歷，但不少內容都是「新嘢」和「有料到」，例如時任《星島日報》記者蔡淑芳首次公開在六四凌晨於人民英雄紀念碑拍到的照片，照片拍到戒嚴部隊射擊紀念碑時產生的火花。

已移民加拿大的前記者黃漢軍特意回港出席發布會，以及參與維園六四燭光集會。（盧翊銘攝） 前記者：難忘20萬學生唱《國際歌》 新書發布會上，多名有份撰文的記者分享採訪經歷和對民主自由的看法。其中已移民加拿大的黃漢軍特意回港出席發布會，以及參與維園六四燭光集會。黃漢軍1983年入行，於《大公報》任職記者五年，其後加入《明報》擔任中國組資深記者。 1989年5月19日，黃漢軍與同僚抵達北京，入住北京飯店，恰巧當天，時任國務院總理李鵬宣布戒嚴。安頓過後，他馬上到天安門廣場採訪，當時廣場上20萬名學生站起來高唱《國際歌》，這個畫面教他非常震撼，「20萬人全部一齊唱國際歌，我聽過好多次《國際歌》，但20萬人一齊高歌，我好震撼」。學運期間，他採訪過不少由學生發起的遊行，當學生們得悉他是香港記者，馬上協助他殺出重圍和採訪戒嚴部隊。

飯店內親睹北京學生中槍

6月4日凌晨，由於他早已回到飯店寫稿和發稿，當軍隊駛入廣場之時，他與其他記者無法步出飯店，但在飯店內仍親眼目睹北京學生中槍，「我哋成班（記者）都落唔到嚟，但都見到市民、學生喺我哋眼前中槍、心口、背脊出晒血」。

當天早上，他與其他記者抵達北京協和醫院，「一入到醫院，見到地下全部都係屍體，呢啲畫面係永遠難忘，係成日都會諗起」。黃漢軍說，當時看到一對母子以草蓆包著親人屍體，以木頭車把屍體帶回家。他慨嘆：「點解人可以死得咁無尊嚴。」

黃漢軍2003年移民加拿大，他今年赴六四30周年特意回港，參與六四維園燭光晚會。他坦言在《逃犯條例》修訂下，香港的民主、人權情況只會愈來愈差，又直言「如果30周年唔返嚟，我覺得40周年就未必有機會」。

30年過去，他仍為六四慘劇感到非常難過，但未曾為六四流下一滴眼淚，「可能到成功平反嗰一日，我會喊得好犀利，可能我就係等緊呢一日」。