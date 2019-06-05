【文子星案】指引渡後會受不人道對待　官裁定無權處理人權問題

國際通緝犯、印度裔港人文子星（Ramanjit Signh）因涉嫌在印度策劃恐怖活動、逃獄等，被當地政府要求引渡回國受審，其引渡聆訊今（5日）在東區法院續處理。對於文子星及印度政府爭議，裁判法院是否有權判斷文子星被引渡後的人權問題。而裁判官今指，審理引渡案的裁判法院無權處理酷刑聲請等人權問題，此議題須由入境處處理，法庭將先審視印度政府提出的引渡理據。

同時持有印度護照及香港永久性居民身份證的文子星（29歲）在犯人欄內受2至4名職員看守。警犬、警車及荷槍警員繼續在法院戒備，入庭旁聽須接受安檢。

官指未見文子星在印度所涉的罪行 與政治運動有關

文子星及印度政府雙方昨爭議文被引渡後會否受不人道對待，及法庭有無判斷此議題的司法管轄權。裁判官彭亮廷今裁定，審理引渡案的裁判法院無權處理酷刑聲請等人權問題，此議題須由入境處處理。

裁判官引《逃犯條例》第503章第5條表示，如文子星一方可提出證據指印度政府所舉罪行屬政治控罪，或他會因其種族、宗教、國籍、政治意見，而在審訊時蒙受不利不公對待，便不應將他交付印度。惟裁判官未見其涉及的毒品罪行與印度政治運動有關。

印度政府要求港府引導的疑犯文子星。（資料圖片）

印度政府一方指 文子星身處的車上撿獲手槍

文子星一方遂稱，文子星在印度因涉參與「卡利斯坦運動」而被捕及虐待。印度政府一方即表示反對，指此類申訴純屬酷刑聲請，指對方無視裁判官剛才頒下的判定。

裁判官決定先讓印度政府一方就引渡陳詞，代表的資深大律師指文子星在印度被截停，警方在車上撿獲手槍及19張懷疑偽造的信用卡。

聆訊午續。

案件編號：KCMP139/2018