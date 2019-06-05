黃台仰、李東昇成德國難民　李家超表極度遺憾：警方會繼續追捕

本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇獲得德國批出難民身份，並於當地時間星期二（4日）在柏林出席一個研討會及發表演說。 保安局局表李家超今日（5日）在立法會保安事務委員會指，行政長官林鄭月娥已經與德國駐港署理總領事見面，反對該國向兩人批出難民身份的決定及表達遺憾。他指，法庭是按事實及情況處理旺角騷亂案件，警方會繼續追捕這兩個棄保潛逃的犯人，而律政司會與警方研究如何跟進相關個案，並再次表示「極度遺憾」。

獲得德國難民身份的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇現身柏林國會，出席六四事件30周年研討會。（路透社）

工聯會郭偉強在會上關注，本土民主前線前召集人黃台仰、李東昇獲德國庇護，「（德國）他們將一啲罪犯就當係難民。」形容德國「不公平」、「糊糊塗塗」，港府會否重新檢視與德國之間的移交逃犯協定，「當然佢吸哂我哋啲瘀血，我哋無理由反對，但係問題就係，事實上呢個地方仲係咪一個理性嘅地方。」

李家超回應指，行政長官林鄭月娥已經與德國駐港署理總領事見面，反對該國向兩人批出難民身份的決定及表達遺憾。他強調法庭是按事實及情況處理旺角騷亂案件，警方會繼續追捕這兩個棄保潛逃的犯人，而律政司會與警方研究如何跟進相關個案，並再次表示「極度遺憾」。

在旺角暴動案後棄保潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇，接受外國媒體訪問時透露，於去年5月已獲德國政府接納政治庇護申請。二人日前現身柏林國會，出席六四事件30周年研討會，並接受多間香港傳媒訪問，表示他們向德國申請難民資格期間，中國政府曾經介入企圖阻止德國。