【逃犯條例】議員憂內地法制　李家超不評論　或與內地達長期協定

立法會保安事務委員會就修訂《逃犯條例》加開特別會議，今日（5日）是最後一場。多名泛民議員關注，移送香港人到內地受審，是否政制上的重大改變，質疑修例是打開缺口，而內地法治亦令人難以信服。 保安局局長李家超則說，不會評論其他地方的司法體系，但兩次引述由世界經濟論壇發布的司法獨立排名，指中國排名為全球前三分一。他表明與內地達成長期協定，「一定是政策目標」，但或另須立法處理。不過，公民黨郭榮鏗反駁指，中國在保障人權表現於同一組織的報告中，126個國家及地區中排名第121，反問李家超︰「內地在人權保障方面做得足不足夠？」李同樣不評論。

保安局局長李家超。（資料圖片）

民主黨涂謹申質問，從政府角度，移送香港人到內地受審，是否政治上的一個重大改變，是否政治判斷。區諾軒質疑內地的政權比司法權大，政權可以凌駕於司法，質問在內地究竟共產黨大或是法院較大。工黨張超雄亦認為，修例爭議核心在於信不信中共政權，內地並沒有本港司法制度最重要一環的「無罪推定」。

李家超：國際報告指中國司法獨立排名頭三分一

李家超指，大改革並非今次政策目標，並解釋今次修例不是針對某一個司法管轄區。他重申自己是特區官員，不評論任何國家的司法體系。不過，李家超兩次引述由世界經濟論壇發布的司法獨立排名，指中國有為4.5分，在145個國家入面排45位，比熱門旅遊地點如南非、西班牙、意大利、南韓等還要高。他亦在會上表明，「與內地達成長期協定，一定是政策目標。」但指或另須立法處理，有關工作是會繼續進行。

郭榮鏗引同一組織排名指中國人權保障排榜尾

公民黨郭榮鏗則引述同樣由世界經濟論壇發表的報告，指中國的保障人權表現，在126個國家及地區中僅排名第121。他多次質問李家超︰「內地在人權保障方面做得足不足夠？」李家超回應指，會要任何一個請求移交逃犯的地區，都要為人權作出保證，包括無罪假定、公開審訊等的要求，並再次以「作為特區官員」為由不評論內地人權表現，指不同領域有不同看法，重申移交逃犯的原意並非只可移交到一個司法排名更優越的地區。

文子星案是逃犯條例案例之一

批發及零售界議員邵家輝關注，被國際刑警發出「紅色通輯令」通緝的印度裔港人重犯文子星（Ramanjit Signh），港府會否按印度政府要求引渡他。保安局長李家超回應指，案件仍在司法程序不能評論，但指出該案屬於逃犯條例的案例之一，指如果本港未能將干犯嚴重罪行的逃犯，移送回國審訊及接受法律制裁，將可逍遙法外，永遠留在香港，是社會不能接受。

公民黨郭榮鏗。（資料圖片）

另外，楊岳橋關注舉證責任問題，指香港刑事有「案中案」情況，針對執法部門提交的證供是否屬實。律政司副國際法律專員(司法互助)林美秀表示，舉證責任在於涉案人，法庭會在任何前設下審視所有證據，處理表面證供是否成立，但由於是交付拘押聆訊，不會有被告案情去盤問，但被告有另外一個渠道去向特首申述。建制派謝偉俊指，「案中案」只會出現在審訊程序中，而拘押聆訊不屬該範疇。

自由黨鍾國斌關注本港法院協助凍結涉案人資產的安排。律政司副國際法律專員林美秀表示，會按照請求方提出的內容，包括就涉案人的部分或全部在港資產，以及有關理據，如包括是否在當地已展開聆訊、相關資產與案件的關聯等，再作決定，由法庭向銀行等發出命令，涉案人亦可以向法院提出反對，或向法庭申請解凍部分資產以作生活開支及法律費用。多名泛民議員關注，