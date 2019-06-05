食環署防治蟲鼠年耗6.3億　多區鼠患續惡化　深水埗成重災區

夏季一到，各區的老鼠活動再度活躍。近年港九各區均有市民投訴，所發現的老鼠數目有所增加。今日（5日）的立法會會議中，有議員查詢近10年來各區所收集的死鼠及捕獲的活鼠數目，當中發現18區當中，捕捉到的老鼠數量均有所上升。當中以九龍城區的數量增幅最高，達接近7倍。 此外，資料中所見，食環署進行防治蟲鼠及防治鼠患的開支，10年來累積增加達2.333億元。

根據食環署的數字顯示，去年於全港18區所收集的死鼠及捕獲的活鼠數目當中，以深水埗區最多，有6094隻，首次「擊敗」去年第二位的油尖旺區所捕獲的多，並較10年前多出162.3%；可是，「沒有最差，只有更差」同為九龍西區的九龍城區，鼠患問題十年來惡化最多， 收集的死鼠及捕獲的活鼠數目由2008年的550隻，上升至去年的4258隻，達近7倍的674.18%，並為18區當中的第3位，非常驚人。

此外，有4區的收集到的死鼠及捕獲的活鼠數目有所下降，當中以屯門區的數目下跌最多，為63.21%。此外，食環署的數字顯示，2018年至2019年度的進行防治蟲鼠及防治鼠患的開支達6.301億元，較2008年至2009年的同類開支增加2.333億元。