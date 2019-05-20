【大鼠肝炎．政策分析】一隻老鼠玩殘半個政府　官僚各自為政惹禍

今年本港再出現人類感染大鼠戊型肝炎個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良甚至估計，隱藏的感染個案可能更多，再度引起市民對各區「鼠輩橫行」的關注。 然而，本港鼠患問題多年來未有解決，就連立法會議員梁美芬亦是如此「起家」，得到「鼠王芬」的外號。實際上，滅鼠工作需要多個政府部門的有效配合，政府亦意識到這個問題，所以去年成立「防治蟲鼠督導委員會」，統籌跨部門的滅鼠工作。奈何，本港官僚的工作效率「人所共知」，過往經常發生小小的民生問題，都在幾個部門之間互相推莊的荒謬現象。即使申訴專員公署點名批評過很多次，情況依然沒有改善。

▼全港各區鼠患指數▼

+ 16 + 15 + 14

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偵測鼠患標準漏洞多多 政府無計劃改動

鼠患在世界任何地方都是公共衞生一大威脅，可能傳播致命疾病，亦會大大損害城市的形象。本港食物及環境衞生署2000年起，會於在選定地點放置監測鼠餌，統計鼠餌被老鼠咬囓的百分比，監測鼠患情況並發布鼠患指數。從數字看，指數確實由2000年的16%，下降至去年的3.4%，看似有改善。

但審計處2014年發表的報告質疑，鼠患監察計劃的覆蓋範圍不足，曾出現過有地區明明出現數百宗鼠患投訴，但最後得出的指數是0%的奇怪現象。過往亦經常有區議員反映，其負責地區鼠患指數不高，但實際上經常有老鼠出沒，指數可信性成疑。

對此，食環署已於網頁承認指數存在局限，指出「用作評估而放置的鼠餌只有數日，分區鼠患參考指數不能完全反映個別分區真實的鼠患情況」。多名立法會議員都問過政府會否為指數引入其他指標，但食物及衞生局局長陳肇始最新的回應，仍是「現行調查的方法合適」。

政府成立跨部門的防治蟲鼠督導委員會，商討防治蟲鼠方針，但最終效用成疑。（政府新聞處圖片）

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防治蟲鼠須跨部門合作 議員：合作流於表面

更核心的問題是，理論上滅鼠是食環署的工作範疇，食環署確實也會定期滅鼠，但現實上防治蛇蟲鼠蟻需要多重配合，因牠們可在任何衞生欠佳的地方出現。假設一隻老鼠從公共屋邨垃圾站走到公園，再進入馬路旁的污水渠，前前後後至少涉及食環署、房屋署、康文署、路政署、渠務署，如果涉及官地，連地政總署都可能要「落水」，即使發現環境問題亦未必能及時處理。

政府其實相當明白跨部門合作的重要性，例如政府為應對蚊患，2002年成立「防蚊患督導委員會」，邀請來自多個政策局的執行部門，每年召開會議制訂滅蚊方針。到去年7月，委員會再升格為「防治蟲鼠督導委員會」，同時處理老鼠及其他害蟲的防治問題。

然而，成立這類委員會到底對統籌跨部門工作有多大幫助，一直都是疑問，尤其開會說的方針是一回事，實際執行時可能又變另一個樣。立法會議員陳恒鑌、柯創盛都分別批評過，防蚊患督導委員會成立多年，名義上有統合各大政府部門，但工作流於表面，實際上鮮有統籌跨部門滅蚊行動，部門之間分工亦含糊不清，結果去年本港還是出現數十宗登革熱病例。政府擴大委員會的工作範圍，也就被指換湯不換藥。

防治鼠患需跨部門的配合，但香港的政府部門往績令人不敢恭維。（資料圖片）

現實：部門各自為政 晾衫投訴都要嘈到上政務司

尤有甚者，政府的「往績」告訴大家，當局對於跨部門合作態度消極，令人不敢恭維。申訴專員公署常就政府部門行政失當展開調查，其中一個問題經常受到公署炮轟，那就是部門互相推諉卸責。

例如在2005年1月的報告中，申訴署提到有西貢區居民2003年起投訴有人在公眾地方晾曬衣物。當時民政總署向地政總署、食環署、康文署、路政署及運輸署協調，但5個部門均認為自己無特定法例授權採取行動。申訴專員批評各部門均不願獨力承擔或帶頭解決問題，拖拖拉拉。結果申訴專員要尋求時任政務司司長曾蔭權介入，形容事件「可笑又可悲」。

前申訴專員劉燕卿：一牽涉多部門 無人願意牽頭

近期點的也有：申訴署去年2月的報告指出，康文署、食環署及房屋署人員均獲法例賦權檢控違例吸煙人士。但事實上部門各自為政，檢控宗數極少。報告批評，控煙是政府的整體政策，但在欠缺協調之下被當成「較次要」的工作，難以有效執行。類似個案數之不盡，例如一個遊樂場地陷投訴，前後橫跨7個部門，花足17個月才處理完成；馬路指示燈安裝不當，路政署及水務署你推我讓，投訴後279天才能解決。

正因如此，剛於今年3月底退休的前申訴專員劉燕卿，臨離任受訪時也慨嘆，很多時市民的投訴內容看似簡單，但由於往往涉及多於一個政府部門，結果沒有一個部門願意牽頭。足見問題存在多年，但政府部門未有以市民需要為優先考慮，少做少錯不做不錯，鬧出不少荒謬事件。

劉燕卿曾慨嘆，一涉跨部門合作，政府部門之間總會互相卸責。（資料圖片/羅君豪攝）

部門各自為政 市民自求多福

其實近年不同團體、政黨，都先後向政府建議不同類型的防治鼠患方法，由檢討鼠患指數、成立新的防治蟲鼠部門，到學習外國科技，什麼方面也有。政府亦信誓旦旦表示相當重視防治工作，但一落到實際執行層面，往往會拖拖拉拉、效率奇差，連一個最基本的鼠患指標都搞不好。政府由今日（20日）開始展開3個月的全城清潔行動，算是有好過無，但一輪關注過後，能否持續在社區防治鼠患，才是市民最關心的問題，總不能次次等到有疫病出現才行動。

防治鼠患看似簡單，但牽涉範圍極廣，需要上行下效，由政府到社區、教育到恆常清潔，全方位配合才可見到成效。然而當今特區政府的行政風格，就連一個小小的民生問題也可踢來踢去，公眾實在很難抱太大期望。也許要防止大鼠肝炎，真要靠市民「自求多福」了。