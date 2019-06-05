涉非禮女下屬　 醫院行政經理稱「可以同時擁有兩個女人」

沙田威爾斯親王醫院日間診療中心一名行政經理，涉四度在中心內非禮一名女下屬。他否認4項非禮罪，今(5日)在粉嶺法院受審。而女下屬作供指，經理曾在辦公室內摸她的胸，甚至伸手入她的內褲摸下體。此外，經理亦圖強吻女下屬後示愛，又透露自已已離婚，但「可以同時擁有兩個女人」

40歲被告黃駿宏，被控於2017年3月至2018年4月期間，在威爾斯親王醫院的診療中心內4度非禮女事主Ｘ。

被告黃駿宏否認控罪，今在粉嶺法院受審。

要求X被非禮後 「當無事發生」

X今供稱，於前年3月30日上班時，突感到左大腿被人摸。她發現被告的右手觸及她的大腿，即時後退。此外，X於翌月站在電腦前工作被告突然用雙手捉著她的腰，拉她坐下，然後才放手。

此外，被告曾於在辦公室內，從後攬着X的腰。雖然X大力掙扎，但被告仍把手伸入X的上衣內摸胸，繼而拉下X的短褲和內褲，伸手入內褲摸X的下體。X推開對方並痛哭，而被告致歉，並要求X「當無事發生」，勿把事件告知他人。

圖強吻X 並送上禮物

X續指，被告於去年4月30日拉X到他的辦公室，繼而擁抱她和圖強吻對方。X推開被告後，被告便示愛。他透露自已已離婚，「可以同時擁有兩個女人」，又把預備的禮物送給X。惟X拒愛並指已有男朋友，最終離開房間。

X之後把事件告知男友和直屬女上司，而事件最終報警。

案件編號：FLCC 1437/2019