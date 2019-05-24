龍緯汶涉嫌非禮女童案　控方指警方需時向另一家庭調查　案再押後

關注少數族裔權業的「南方民主月石盟」主席龍緯汶，涉非禮非兩名女童及製作兒童色情物品，早前被控以5項罪名，案件今（24日）在九龍城法院再提訊，控方透露案件或另涉一名6歲女童，惟女童父母不在港，警方需等待其家人返港後才能作一步調查，故要求把案押後，裁判官遂把案押後至6月26日再提訊。

被告龍緯汶，44歲，現被控兩項非禮、兩項向年齡在16歲以下兒童作出非禮行為，及一項管有兒童色情物品罪，現時被控的罪名中涉及兩名未滿16歲兒童。

警方需時向一家庭查問

控方透露，警方已安排現有控罪的人士作證人手續，其中一名女童無法認出被告，但該女童的母親卻可認出；此外，控方上次提堂提及疑案件另涉兩名女童，控方今指其中一名女童僅6歲，調查時未能說出實際情況，另一女童則因為其父母均不在港，故警方須待其家人返港後才能作進一步調查。

涉案地點包括工廈及泳池更衣室

被告現被控罪名指他在今年3至4月期間，在旺角一工廈內兩度非禮女童X，及於2017至2018年間，在泳池更衣室及其住所內非禮X及另一名女童；被告又被指藏有19張兒童色情照片，及一段兒童色情影片。

案件編號：KCCC 1427/2019