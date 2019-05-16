張健華非禮案　官指張辯詞不盡不實　信視障事主能憑感官認人

康橋之家前院長張健華，涉嫌30多年前在母校五度非禮同一名視障女童，今(16日)被裁定5項非禮罪成，將於下月6日判刑，暫委法官練錦鴻在裁決時指，除認為女事主的證供可信外，亦觀察得張的行動自如，認為其視障情況非他所言的嚴重，其辯詞如度身訂造，然而亦不盡不實，相反，雖然女事主有視障問題，但她仍能從其他感官認清侵犯她者是誰，亦無動機誣告張，經重重推斷，認為當期時曾性侵女事主的人只有一個，正是本案被告張健華。

張健華在區域法院被裁定5項非禮視障女生罪成。（盧翊銘攝）

被告張建華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日在康樂室非禮X；及於同年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。

行動自如視力非不堪

法官指張聲稱讀書時只有5%視力，作供時更僅餘1%，惟法官稱他留意到張從犯人欄走去證人枱時，完全不需他人攙扶，更可自行踏上高一級的證人枱，行動自如。且張在警方安排認人手續時，能將其中一個戲子剔除，張讀書時更不用學點字，可見其視力並非如他所說般不堪。

指張的辯詞如度身訂造

雖然張自辯時曾稱，當時的學生喜歡冒充他人，又稱對烏溪沙宿營事件毫無印象，亦與事主不熟，惟當年校內只有百多名學員，高年級與低年級同學常打成一片。校方指張離職原因是行為不檢，張卻稱因他與學生相熟難以監管及洩露行政秘密，他有感雙方失去信任，才辭去校內活動助理工作。法官形容張的證供有條理及組織，但可聽出不盡不實之處，指他就控方案情度身訂造作供，以求脫罪。他不信納被告的所有供詞。

事主無誣告張的動機

練官指此案重點在於事主是否可信，他認為事主沒有揑造的動機或對被告積怨。辯方質疑其記憶片面、不完整，但官指人類不會如機械人般記下所有東西，故這並不足以成為摒除其供詞的理由。

他續道，涉事學校的師長供稱事主文靜怕事，吻合事主沒有即時報案的解釋；被告校內受人擁戴，事主怕得罪對方之說亦合理。練官形容，事主的反應反而顯得其性格更立體、可信。另外，他指事主沒主動揭發被告，只是社工問她才令校方得知此事。事主稱30多年後聽到被告的新聞而決定報警，練官表明不會就新聞對被告作不利的揣測。

事主能以其感官辯認侵犯者

練官接納事主就每項控罪提供足夠證供，其供詞可信，即她曾受非禮。至於事主能否認到非禮者，練官認為她雖有眼疾，但當時的視力足以近距離看到輪廓、身型及膚色，而每次事件她也可近距離見到被告。此外，她也會以聽力等其他感官辨認。辯方稱，有人冒充被告以致事主誤認他人，惟師長均從沒聽聞此說。練官認為，據一環接一環的證據，可推論當時校內只有一人叫張健華，而他就是被告。

包括在校內圖書館及天台推倒女童，以身驅壓住對方並磨擦其面頰；又涉於暑假宿營期間藉詞教游水，伸手入女童泳衣泳衣摸胸撩陰等方式多番非禮女事主。

案件編號：DCCC1154/2017