荃景圍胡忠泳池「門常關」　去年近6成時間因救生員不足局部關閉

救生員人手不足，令公眾泳池局部關閉。民政事務局長劉江華今（5日）書面回覆立法會議員查詢，表示荃景圍胡忠游泳池因救生員人手不足，去年有210日需要局部關閉，成全港局部關閉日數最多的公眾泳池。 局方又指，截至今年4月康文署共有1,647名全職救生員，已額外增設80個公務員救生員職位，同時加強宣傳及調高救生員薪金及約滿酬金，吸引更多季節性救生員加入團隊。

曾有公眾泳池因救生員當值人數不足而局部關閉。（資料圖片）

根據民政事務局最新數據，去年並無出現因救生員人手不足而需關閉整個泳池的情況，但有93天因天氣惡劣、緊急維修而閉館、48天因水質污染而需閉館。

康文署會因救生員人手不足，會將嬉水池、跳水池或按摩池等非主要游泳池設施局部關閉。全港44個公眾游泳池中，荃景圍胡忠游泳池去年有210天因此而局部關閉，其次是深水埗公園游泳池有206天局部關閉；大環山游泳池、葵盛游泳池則有205天。

若計算過去3年需局部關閉的日數，最多的是大環山游泳池，其次是將軍澳游泳池及李鄭屋游泳池，分別錄得568天、506天及402天。

劉江華表示，截至今年4月1日，康文署共有1,647名全職救生員，當中332人屬非公務員合約全職季節性救生員，另聘請約40名兼職時薪季節性救生員增加人手。根據康文署人手編制，現時尚欠180名救生員，其中葵青區空缺最多欠42人、其次是是離島區欠32人。

他又指，2019年度將開設80個公務員救生員職位，以取代季節性救生員崗位，亦同時招聘人手，應付自然流，而新聘救生員已於4月陸續上任、接受培訓及執勤。

另外，康文署會增撥資源推行先導計劃，招聘40名非公務員合約全年全職救生員，成立「特別支援隊」，紓緩泳池及泳灘突發性人手短缺。截至今年4月，署方已聘用 332名季節性救生員，預計夏季高峰期需聘用合共800多名季節性救生員。