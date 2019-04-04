【救生員不足】繼東灣泳灘　蝴蝶灣泳灘亦停開　工會籲出發先查詢

新泳季三日前開鑼，但康文署接二連三宣布有多個泳池及泳灘因為救生員不足而需暫停開放，包括繼長洲東灣泳灘關閉後，蝴蝶灣泳灘亦因人手問題而暫停開放。

日前《香港01》曾報導各區泳池的開放情況，在開放首天已有6個泳池因救生員人手不足而需關閉部分設施，包括南區包玉剛游泳池、東區柴灣游泳池，深水埗區李鄭屋游泳池，新界區葵盛、青衣及西貢游泳池，而星期三（4月3日）長洲東灣泳灘亦因當值救生員不足，宣告關閉，今日恢復正常。但另一邊廂，康文署同時宣布蝴蝶灣泳灘因救生員招聘出現困難，因人手不足，暫停開放，直至另行通知。

蝴蝶灣泳灘今日因人手問題關閉，直至另行通知。（資料圖片）

港九拯溺員工會連日就泳灘關閉在網上貼文，提醒巿民前往涉事泳灘前，應前往康文署網頁或致電場地查詢，了解最新情況。該工會亦批評，多年來不斷要求康文署設定泳灘最底人手標準，並對外公佈各泳灘每日的當值人手數字及監察崗位情況，以供市民自行評估該泳灘是否安全，但署方逃避設定泳灘最低人手數字，嚴重影響巿民自行判斷前往暢泳與否；同時亦直接影響巿民生命安全。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安早前就事件回應指，據康文署的數字，現時泳池還未正式開季，已欠了200多名救生員，料 4月15日起差額將增至400多名，不排除4月中有更多泳灘關閉。