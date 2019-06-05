【泳池重開】公眾泳池6月6起局部開放　業界憂救生員不足再關閉

本港部分康文署公眾泳池於4月及5月起進行維修，而明日（6月6日）將會局部開放。有立法會議員擔心泳池開放後，救生員不足的問題會再現，而康文署就回覆指，已增聘人手，截至4月1日數字，署方共有1,647名全職救生員。有救生員就批評，署方用4月1日的數字不能反映實況，當時對於救生員的需求不夠大，「署方想轉移視線！」

部分公眾泳池維修完成明開放

明日（6月6日）部分公眾泳池將會局部開放，包括中山紀念公園游泳池、藍田游泳池、九龍公園游泳池室內泳池、荔枝角公園游泳池主池、副池及跳水池、沙田賽馬會游泳池主池及跳水池、元朗游泳池主池、將軍澳游泳池主池。立法會議員何啟明於立法會向康文署提問有關救生員編制的情況。

康文署指已增聘人手 公務員救生員人數有40個空缺

康文署文件中提到，目前有44個公眾游泳池、38個刊憲泳灘和五個水上活動中心會提供救生員服務，截至2019年4月1日，康文署共有 1,647 名全職救生員， 包括174名高級救生員和 1,473 名救生員。署方獲額外資源於2019-20年度開設80個公務員救生員職位，以取代80個季節性救生員崗位，有關招聘工作已經完成，除招聘80個新增職位外，亦招聘了人手以填補30個預計於本年度因自然流失而將陸續出現的公務員救生員職位空缺。而全港公務員救生員人數空缺人手為40名，季節性救生員人數空缺則為140名。

本港公眾泳池及泳灘現正面目救生員不足問題。（資料圖片）

救生員質疑署方數字不反映現實

然而，香港政府拯溺員總工會主席鄧子安就質疑，康文署提出4月1日的數字，根本不能反映現實。他解釋， 4月1日時對救生員的需求是最低，但就算如此，仍欠缺3百多位救生員，「4月16先真正開始編制，之後關室內泳池進行維修，4月1日時對救生員需求係較低，6月6日開放個數字先至最全面。」

曾有公眾泳池因救生員當值人數不足而關閉。（資料圖片）

空缺率比去年更嚴重 料有泳池無法開放

經過統計，鄧子安預計6月6日將會欠缺555名救生員，比去年欠缺340名救生員更加嚴重，空缺率達27%，屆時全港泳灘和泳池都會有救生員不足的情況，因此即使泳池維修完成，亦料有泳池會局部關閉，「聽日唔應該叫重新開放泳池，應該叫重新關閉泳池，因為維修完又因為人手不足而準備局部關閉。」