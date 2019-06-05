【HPV疫苗】有苦主稱注射後月經有異、小產　環亞董事報住劏房

捲入子宮頸癌九價疫苗水貨針疑雲的環亞體檢集團，今(5日)在診所門外貼出通告，宣布清盤結業。 環亞聲稱已為顧客退款過千萬，惟今天仍有不少內地旅客到場要求退款，其中來自深圳的何小姐透露，在微信的維權群組仍有以百計的苦主未獲退款，眾人今天得悉消息都「爆了」，不知如何是好，她就要求環亞公開交代為她接種的疫苗成分到底是甚麼。她更透露，群組中有人稱在接種疫苗後，影響月經量，更有人疑因此致小產。 《香港01》到環亞體檢集團董事之一周演明報稱的住址，發現該單位分拆多個小單位出租，應門女士報稱不認識周演明。記者曾多次致電周演明及另一名董事吳惠茵，均沒有人接聽。

環亞的診所大門緊閉，沒有職員在內，門外貼有清盤的通告。（鄧穎韜攝）

大家都爆了，都不知道怎麼辦！ 深圳何小姐引述環亞苦主群組留言

來自深圳的何小姐稱，本計劃在本月22日接種第三針疫苗，5月時曾聽聞環亞的水貨針風波，惟當時未有要求退款，是因環亞曾承諾7月會給一個「很準確的答案」，因此一直在等待，亦盼仍有機會完成整個接種，「大家（5月沒有退款的內地人）心存善念和僥倖，希望有個好結局。」

她稱，微信有眾多相關的維權群組，人數各異，以她所知，最多的一個有多達500人，來自北京、上海、蘇州等地，今天獲悉環亞突結業，「大家都爆了，都不知道怎麼辦！」

來自深圳的何小姐表示，微信有眾多維權群組，最多人的群組多達500人。（鄭翠碧攝）

何小姐更透露，群組內有人稱，在接種疫苗後，「有人疼痛一個月，有的兩個月，有人大姨媽（月經）不來，有人過多來。」甚至有人指，在環亞接種三劑疫苗的兩、三個月後懷孕，最後卻小產，她認為雖然未能確認事件是否與疫苗有關，但環亞應公開解釋，「他這個到底是什麼針，怎樣過來的？到底是生理鹽水，還是走私過來，可能沒有經過好的運輸、保護好的藥水，還是有害的針？」

她又稱，有近日到環亞退款的內地客指，聽到有環亞的職員說「還沒有發工資，也不知道發不發」。

何小姐補充，已接種的兩針疫苗，都在環亞的觀塘的分店接種，回想起打針過程，覺得很急，「等候1小時，打針1分鐘。」

有人（注射疫苗後）疼痛一個月，有的兩個月，有人大姨媽（月經）不來，有人過多來。 何小姐引述維權群組苦主留言

另外，為弟婦追討退款的黃小姐亦稱，弟婦接種了一劑疫苗，事後感到有異樣，「話護士喺佢後面，背住佢打針，睇唔到針盒、疫苗包裝，睇唔到護士個樣！」

到場要求退款的苦主，大多表示付款後，環亞並無提供收據，她們只能憑一張「針卡」的注射紀錄作追討。

《香港01》今日到環亞剪董事周演明報稱的地址，發現單位分拆多個小單位出租。（鄭翠碧攝）

劏房住客稱不認識環亞董事

環亞體檢集團董事為吳惠茵及周演明，記者今到周演明報稱的住址，卻發現該單位為間隔為數個小單位再出租，應門的一名女子稱不認識周演明，亦不知周是否居於單位之中。記者數次致電吳及周，二人均沒有接聽。

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消委會：消費者取回預繳費用有困難

消費者委員會表示，截至今日（5日）下午5時，收到1宗有關環亞結業的投訴，早前亦收到52宗涉及該商戶的投訴。涉及該商戶的53宗投訴中，全部未能成功調停。

消委會提醒消費者在進行預繳式消費前，先考慮是否有實際需要，因一旦商戶結業，消費者作為無抵押債權人，排在清盤公司僱員、政府、有抵押債權人例如銀行等之後。換言之，所有資產需先支付較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身份，在其他債權人分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。

消委會稱，由於該公司涉及的事件目前已進入司法程序，暫時不便進一步回應。

警收三宗報案 列作糾紛處理

警方表示，早上10時許接獲三名年齡介乎25至34歲的女士報案，當中兩人為內地人，另一為本地人。內容指事主到涉事公司要求退款，發現公司已經結業。警方把案件列作糾紛處理。

衞生署則回應指，衞生署與香港海關就環亞體檢集團的調查仍在繼續，調查完成後會就進一步行動徵詢律政司意見。