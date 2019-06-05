【HPV疫苗】涉賣水貨針　環亞體檢聲稱賠過千萬　宣布清盤結業

社會新聞
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捲入子宮頸癌九價疫苗水貨針疑雲的環亞體檢集團，今(5日)在診所門外貼出通告，宣布清盤結業，並稱在過去數星期不斷受到有關HPV疫苗的報道困擾，亦已「負責任地」向逾2000名未使用或未完成注射疫苗的顧客退款過千萬。《香港01》致電環亞查詢，並未有人接聽。

環亞體檢位於佐敦的診所外貼出結業通知（鄭翠碧攝）

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環亞體檢集團在佐敦的辦事處外貼出通告，宣布清盤結業。通告指，公司戶口在2周前被銀行凍結，負責人亦已惹上官非，沒有選擇下，只可清盤結業，該公司向顧客致歉，並指已依足法律規定遣散所有員工。

通告稱，該公司在過去數星期持續受到有關HPV九價疫苗的報道困擾，該公司重申，所提供的疫苗均由默沙東藥廠生產，以適當的方式運送及貯存，公司亦無收到任何顧客稱接種疫苗後感到不適的投訴。公司並稱，已「負責任地」向逾2000名未使用或未完成注射疫苗的顧客作出退款，涉及金額超過1000萬元。

默沙東藥廠的聲明指，從未供貨給環亞體檢。

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠上月初發聲明，指從未供應任何HPV九價疫苗予「環亞體檢集團」，惹來HPV水貨疫苗疑雲，並促使大批內地客上門維權。不過環亞其後就發表聲明，強調提供的HPV九價疫苗均是默沙東藥廠生產，並以恰當的方式運送和儲存，但未有提及疫苗的來源。

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