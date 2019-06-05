【HPV疫苗】環亞體檢結業　內地客聲淚俱下：感到被騙、要求退款

捲入子宮頸癌九價疫苗水貨針疑雲的環亞體檢集團，今(5日)在診所門外貼出通告，宣布清盤結業。 雖然環亞的通告指已「負責任地」向逾2000名未使用或未完成注射疫苗的顧客退款過千萬，不過，今天仍有不少內地旅客到場要求退款，直斥環亞昨天仍 為旅客退款，今天卻已倒閉；有內地客聲淚俱下，指中介曾告知環亞的疫苗沒有問題，她哭訴感到被騙：「我覺得香港唔會咁樣對消費者，我相信佢，但都發生呢啲嘢，我好難過！」 而香港海關今日宣布，昨（4日）拘捕一間體檢集團兩名董事，涉嫌非法進口藥劑製品（水貨藥），違反《進出口條例》。據了解，涉案公司是捲入水貨子宮頸癌疫苗疑雲的環亞體檢集團。

環亞體檢集團今(5日)在診所門外貼出通告，宣布清盤結業。(鄧穎韜攝)

位於佐敦診所大門緊閉 無職員在內

環亞體檢集團今宣布清盤，並稱已「負責任地」向逾2000名未使用或未完成注射疫苗的顧客退款過千萬。記者曾致電查詢，但無人接聽，記者後來到集團位於佐敦的診所了解，亦發現診所大門緊閉，沒有職員在內。

記者在診所外逗留3小時，有最少10人到場了解情況，大部分是稱仍未獲退款的內地苦主。

周小姐聲淚俱下，哭訴感到被騙。(鄧穎韜攝)

相信香港安全可靠 因此從內地來港接種疫苗

來自廣東省的周小姐稱，今天從新聞報道才得悉環亞突然結業，直言感到被騙，因相信香港安全可靠，才選擇在香港打針，「我覺得香港唔會咁樣對消費者，我相信佢，但都發生呢啲嘢，我好難過！」她不禁落淚，多次以手帕擦拭淚水。

周小姐本應在5月10日接種第三針疫苗，中介卻着她先不要預約。（鄭翠碧攝）

中介曾告知：環亞疫苗無問題

她指，已接種2針疫苗，5月時雖曾看到香港有疑似水貨針的新聞，「可只聽說過有其他機構（有水貨針）」，她亦嘗試向中介查詢，卻被告知環亞的疫苗沒有問題，她信以為真，亦不知環亞曾為客人辦理退款。

她又批評，「出現咗問題，唔係第一時間通知消費者去解決問題，哪怕宜家退唔到錢，畀其他解決方法，（例如）轉介我哋去其他診所都可以接受。」她稱，共付了7,700元現要求環亞退回約2500元餘額，否則將會報警。