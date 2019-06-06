吳文遠向梁振英擲三文治案　律政司求向終院上訴　高院拒批許可

社民連主席吳文遠向時任特首梁振英方向擲「臭魚三文台」，原被裁定襲擊罪成，被判囚3星期，但上訴得直脫罪。律政司不服，要求案件上訴至終審法院，高等法院今（6日）頒判詞拒批向律政司上訴許可證明書，惟律政司早前已同時向終審法院申請上訴許可。而吳文遠庭外指，看不出終院會有任何理據受理案件。

吳文遠指看不出終院會有任何理據受理

對於會否擔心律政司在終審法院取得上許許可，吳在庭外表示看不出終院會有任何理據受理，反而期待終院會如何看待本案。吳同時呼籲港人6月9日上街遊行，因在港起碼有機會推翻不公裁決，一旦《逃犯條例》通過，港人或要面對內地不公平的制度。

吳文遠原被控於2016年9月4日，在半山高主教書院襲擊署理總督察劉泳鈞，案發當天是立法會選舉日，時任特首梁振英投畢完離開時，吳向其方向擲三文治，梁閃避成功，三文治最終擊中後面的劉。

吳文遠呼籲港人6月9日上街遊行。(資料圖片)

法官指律政司不能事後投訴 法庭沒有提示

法官邱智立在判處吳上訴得直的判詞中指，控方在舉證時，必須先證明吳是有意圖襲擊梁，才能運用「惡意轉移」的原則，轉化到結果襲擊到劉身上。

邱官在本次的判詞再次強調，除意圖襲擊梁這點外，控方還要證明吳投擲的三文治，必須是擊中劉或令他憂慮會遭受即時的非法武力侵犯，惟控方在原審時卻沒提出有關議題。控方在原審和上訴時不就這議題作出陳詞是他們的選擇，當然之後不能投訴法庭沒有提示或給予他們機會。

案件編號：FACV8/2018