【吳文遠案】首度現身回應法官質疑　梁振英：法官唔需要提出如果

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，向前特首梁振英擲三文治，並擲中一名署理總督察。高院前日裁定吳上訴得直。 處理是次上訴的高院法官邱智立在判詞中指出，案中有充份證據證明吳有意圖襲擊梁振英，惟控方選擇檢控吳文遠襲擊署理總督察，質疑律政司如果因梁振英當時是特首，為了避免傳召梁振英作為控方證人而作出的選擇，又指如果檢控當局就是因為一個人的原故，或要遷就一個人而作出表面看來不合常理的檢控決定，做法明顯地是值得商榷，和令人不安。 梁振英今天（8日）首度現身回應事件，指不存在遷就他而作出檢控決定，又指每次遇襲案也完全配合法庭和執法機構審訊，強調自己在黃毓民案出庭作供，傳媒高調報道，若法官有看過這些報道，便不需要提出「如果」和「揣測」。

梁振英今天出席活動，離開時再就吳文遠案作回應。（張浩維攝）

梁振英今天出席活動離開時再回應事件，指不存在遷就他而作出檢控決定，又指每次遇襲案也完全配合法庭和執法機構審訊。

梁振英又指自己在黃毓民案出庭作供，傳媒高調報道，「網上仲睇過（報道）」，指若法官有看過這些報道，便不需要提出「如果」和「揣測」，「法官唔需要提出如果，亦都唔需要揣測」。

他昨天（7日）下午亦在facebook撰文回應案件，指吳文遠襲擊案發生在2016年9月4日，他在案發之前的4個月，已經在黃毓民襲擊案中出庭作證，而且作證時間甚長，又指在吳文遠案中，自己亦有出庭作證，「因此不存在在吳文遠一案中任何避免傳召我作為控方證人的可能」。