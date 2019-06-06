古諮會擬列嘉咸街戰前唐樓作三級歷史建築　港大校長寓所擬列一級

古物古蹟辦事處向古諮會提交文件，建議將中環嘉咸街26A至C號唐樓評為三級歷史建築；薄扶林大學道1號港大校長寓所評為一級歷史建築，及九龍尖沙咀覺士道7號前賈梅士學校評為二級建築。 當中位於中環嘉咸街26A至C號屬於三連棟戰前唐樓，於當區已近百年。建築物現時由市建局持有，被列入「卑利街／嘉咸街重建項目」；早前市建局曾稱只會保留唐樓的其中一面，惹起關注團體不滿。

古蹟辦建議將位於於中環嘉咸街26A至C號列為三級歷史建築。（資料圖片）

根據古物古蹟辦事處提交的文件，古諮會將於下周四（13日）開會就三所建築物的評級作討論。

古蹟辦建議，將位於於中環嘉咸街26A至C號列為三級歷史建築；涉及的建築物為三幢相連的戰前唐樓，於1922年至1924年落成，至今已近100年。

市建局曾稱 只保留嘉咸街戰前唐樓其中一面

唐樓現時由市區重建局持有，被列入卑利街╱嘉咸街重建項目內，市建局早前稱將保留樓宇其中一面的設計。早前有關注團體就要求政府為建築物評級，批評市建局「偷步」施工；市建局當時稱由於建築物狀況欠佳，原有木樓板結構大部份已損毀，若然將其活化將與重建無異，而相關的保育方案已獲政府核准。

港大校長寓所建於1950年

而獲建議評為一級歷史建築的港大校長寓所則在1950年興建，現時為私人擁有物業。建築物屬第二代的校長寓所，位於旭龢道及大學道的交界處，為校園的最高點；現時除供港大校長入住用途外，亦不時會邀請傳媒教職員到場聚餐。

翻查資料，現時港大校園有六所建築物被評為法定古蹟，包括本部大樓、大學堂等地標性建築。另外校園內的西環濾水廠宿舍被評為一級歷史建築；逸夫苑及西環濾水廠工人宿舍被評為二級歷史建築；港大訪客中心及西區抽水站及濾水廠房被評為三級。

港大校長寓所在1950年興建。（港大網站圖片）

至於獲建議評為二級歷史建築的尖沙咀覺士道7號前賈梅士學校，於1902至1903年期間落成。建築物現時為空置校舍，屬於政府物業；翻查資料，發展局於去年曾建議將其保留作「政府、機構或社區」用途。