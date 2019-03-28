【專訪】蘇彰德出任古諮會主席　擬重新檢視逾6000幢戰前建築評級

政府去年底委任港大前副校長蘇彰德接替林筱魯，出任古物諮詢委員會主席，他接受《香港01》專訪時表示，現時剩餘約246幢戰前歷史建築未完成評級工作，望於兩年任期內盡快完成後，再重新審視其餘約6000多幢戰前建築物，「我哋都會重新再睇有無漏網之魚。」

古蹟辦自1996年起在全港8,000多幢建於1950年前的歷史建築進行普查，敲定深入研究其中1,444幢歷史建築，再交由古諮會逐項通過評級。其後古諮會收到市民申請，要求為另外299個歷史建築物評級。

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古諮會新任主席蘇彰德稱現時評級工作已進入尾聲，只餘下246個建築物尚未評級。（梁鵬威攝）

古諮會新任主席蘇彰德接受專訪時表示，現時評級工作進入尾聲，上述建築物只餘下246個尚未評級。他希望完成上述評級工作後，重新檢視剩餘約6000多個戰前建築物，「剩返個啲係咪唔需要評級呢？我相信喺呢方面，我哋都會重新再睇有無漏網之魚。」

為130個戰後建築評級

不少人都指戰後建築其實有一定的歷史價值，要求古諮會一併審視。蘇彰德表示過去20年間，古諮會為130間1950至1969年間的建築物評級，如被評為一級歷史建築的中環大會堂、中銀大廈及三級歷史建築石澳巴士總站等，「古諮會唔係完全唔評級，只要收到市民或傳媒查詢，我哋都會即刻去睇。」

不過，他指現階段仍以戰前建築物的評級為先，「因為呢一批係真正嘅香港歷史建築，因為每過一日、一個月或一年，佢哋又大一歲，歷史建築係刻不容緩，值得我哋首先將精神、專注力放喺呢批建築上。」



不會「想快」而拆牆鬆綁

至於可否在任期內完成剩餘200多幢的評級，蘇彰德笑指只能盡力做，因獨立專家小組需事前做大量資料搜集，政府亦要與私人業主商討保育方法，當中或涉及城規會、地區諮詢等既定程序，不能因時間冗長而減省部分程序，「如果要求專家小組加快審視，就做唔到應有嘅嚴專業、客觀原則。」