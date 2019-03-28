【專訪】古諮會主席蘇彰德認地價高　保育建築難：少啲心血都唔得

蘇彰德今年開始，出任古諮會主席，他本身亦是歷史建築物的業主，對保育工作有深刻體會：2012年，他斥資過億購入建於1930年代的三級歷史建築，翻新及改建成F11私人攝影博物館，館內放置珍藏的徠卡（Leica）相機，。 作為私人歷史建築業主，蘇彰德承認香港地價高，拆卸再發展的經濟誘因太大，要勸喻業主保育並不容易，而最艱難之處在於保育後，維修開支龐大：「又漫長又艱巨，真係少啲心血都唔得。」他認為現時維修費用高昂，政府日後可適時檢討對私人歷史建築的資助上限，但政策檢討不可過於頻密，否則只會變成「朝令夕改」。 （系列之一）

蘇彰德稱歐洲多國至今仍然保存數百年歷史的建築物，但香港地小人多發展需求大，兩者不能相提並論。（梁鵬威攝）

香港有不少歷史建築均由私人業主擁有，在現行法例下，只有列為「法定古蹟」才能避過拆卸危機，即使是一級歷史建築，私人業主仍可拆卸或重建，如山頂道大宅何東花園、灣仔同德大押等，最終亦逃不過重建命運。

樓價貴促使業主拆歷史建築

不少保育團體都指，評級機制難助保留歷史建築，蘇彰德說，評級機制旨在為保護歷史建築提供行政指引，同時亦要尊重私有產權。他續稱香港的根本問題是地少人多，一個小城市容納超過700萬人口，地價高、樓價貴，促使部分私人業主堅決將建築物拆卸發展，令保育更具困難和挑戰。反觀一些歐洲古城，至今仍保留當年風貌，因為它們無發展的需要，「人口唔多，咁發展之後可以做乜呢？」

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不少人批評香港的保育政策不足，因為即使是一級歷史建築物，私人業主仍可拆卸重建，如圖中的山頂道大宅何東花園。（資料圖片） 13幢建築物經磋商後獲保留 但他認同城市面貌不能只有新建築，古諮會過去亦盡力保留私人歷史建築，至今已有13幢歷史建築，透過政府與業主磋商後獲得保留，部份建築物可獲保留。 他舉例指，擁有70多年歷史、位於太子道西179號的西式洋樓，以「前補後拆」活化為酒店；至於被評為二級歷史建築物的山頂普樂道8號，菱電發展於2011年斥資逾5億購入後欲拆卸重建大宅，後來政府以放寬地積比為誘因，獲保留部分外牆作保育。

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社會須予業主正面支持

作為私人歷史建築業主，蘇彰德早年以9,000萬買入跑馬地毓秀街11號的三級歷史建築，並活化成「F11攝影博物館」，定期舉辦攝影展覽。他笑指，對歷史建築業主而言，活化後才是真正的挑戰，「又漫長又艱巨，真係少啲心血都唔得。」他解釋歷史建築的維修開支龐大，以F11為例，每兩年便需要進行較大規模的維修如防漏工程等，需時約4至5星期，「舊歷史建築像人一樣，我哋年紀大，都有好多嘢需要執一執。」

「我自己好相信一件事，保育唔係古蹟辦、古諮會同發展局嘅事，而係成個社會，我哋一齊去關心，大眾有機會可以發聲。」 古諮會主席蘇彰德