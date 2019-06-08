五成七跨代照顧者感大壓力　孫女一句沒有你怎麼辦　溶化長者心　

香港人工時長、壓力大，雙職家庭普遍將照顧孩子的責任交給祖父母。調查發現，五成七的跨代照顧者壓力指數偏高，自己及孫兒的情緒波動，出現難以管教的問題。 然而，卻有長期照顧孫兒的長者未有感到壓力，不但無埋怨已移民到澳洲的兒媳；照顧孫女的生活，甚至有助他爬出妻子去世的低谷；兩爺孫「相依為命」，換來孫女一句：「如果你不在了，我不知道怎麼辦好了！」甜在心頭之餘，他亦勸同路人要結識多點朋友，「輕鬆點！」

馬伯伯建議要照顧孫兒的同路人要多結識朋友，輕鬆一點。（麥凱茵攝）

政府現時未有就跨代照顧者或家庭的人口作統計，但根據2015年統計處數字顯示，本港的雙職家庭達46%，相信不少祖父母要參與跨代照顧，而基督教香港信義會（信義會）則由2016年推出「隔代照顧家庭支援服務計劃」，為祖父母建立支援網絡。

58%祖父母感到難以管教孫兒

信義會早前以問卷向參與計劃的182名祖父母了解狀況，當中58%的祖父母感到難以管教孫兒，原因包括孫兒情緒波動(20.9%)；自己情緒波動(14.8%)；不懂教功課(13.7%)以及兩代管教方式不一致(13.2%)。

受訪的祖父母，有57.4%指照顧孫兒壓力偏高，當中包括66.1%照顧者要放棄工作；65.1%孫子女父母非完整婚姻；66.7%跨代同住；66%孫子女確診或懷疑SEN；以及65%孫子女父母屬中港婚姻。

然而，並非人人如此，有獨力照顧孫兒的祖父，對現時生活感到相當滿意，更勸喻其他照顧，不要執着「看開一點」。

馬伯伯與孫女兩歲時的合照，他由孫女3歲開始成為她的全職照顧者。（受訪者提供）

現年70歲的馬伯伯，兒子及媳婦均在澳洲工作，留他獨力在港照顧孫女的日常生活，至今已經4年、孫女已經7歲；每日除了看着孫女成長，孫女亦陪他走過低谷。馬伯伯坦言，原本夢想退休後，可以到內地不同地方旅遊，以及到醫院作義工，但為了照顧孫女都一一要推延。

孫女向爺爺訴心聲：沒有你怎麼辦

馬伯伯現時日常的生活，已遭孫女所「控制」，每日要接送返放學外，更要安排她參加興趣班：「送完上學，回家做點家務又要出門。」覺得辛苦嗎？他覺得照顧孫女是責任，兩者同時亦是互相陪伴。

讀書壓力大 小朋友應有童真

3年前，馬伯伯的妻子過身，兩爺孫「相依為命」。談及孫女，馬伯伯不時甜笑。他憶述：「有日她（孫女）對我說『如果你不在了，我不知道怎麼辦好了！』，令他大為感動；然而，孫女未來或會到澳洲生活，想到將來，馬伯伯以「短痛」來形容，只因香港的讀書壓力太多：「小朋友應該要有童真，開心重要過學業。」

縱使孫女間中也會頂撞馬伯伯，但馬伯伯則認為兩人相處必須經過磨合期，「慢慢來，最重要看開一點才會開心。」他又指，參加支援小組後可以認識多些同路人，可以分享經驗，「個人輕鬆點，皺紋都少一點！」

針對跨代照顧的家庭現象，信義會建議，政府應全面研究全港跨代或三代照顧家庭的服務數字及需要；為祖父母提供親職教育；亦應為跨代照顧家庭提供外展服務，甚至為孫子女照顧者的祖父母提供生活津貼。