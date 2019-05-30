社署邀合資格長者申請院舍照顧券　下月27日截止　最快7月底派發

現時有逾3萬名長者等待入住院舍，輪候津助及合約院舍平均需等39個月。社會福利署今（30日）邀請合資格長者參加「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」，申請第五批次院舍券，並以「錢跟人走」方式，予輪候院舍照顧長者額外選擇，可於現有106間認可安老院，按其可獲資助面值，自行揀選適切的非資助或私營宿位。 是次試驗計劃將於下月27日截止申請，成功申請長者預計最快可於7月底獲發院舍券。

社署邀請合資格長者申請院舍照顧券，為他們提供額外選擇。(資料圖片)

社署發言人表示，長期護理服務申請日期為2018年12月31日或之前、並經社署安老服務統一評估機制評定為身體機能中度缺損，及正在長期護理服務中央輪候冊上輪候護理安老宿位的人士，均符合資格申請院舍券，惟正持有或已使用院舍券的長者、在中央輪候冊申請狀況為「非活躍」及已編配資助宿位的個案，均不包括在內。

社署將向有關長者發信，邀請參與試驗計劃。截止申請日期為下月27日，成功申請人士預計最快可於7月底獲發院舍券。發言人補充指，社署院舍照顧服務券辦事處會為院舍券持有人提供支援，例如定期探訪及在有需要時協助轉換認可服務單位等。

根據社署規定，參與試驗計劃的安老院，必須提供非資助宿位，並符合「改善買位計劃」下甲一級的最低空間標準和人手規定，同時過往服務紀錄亦須符合指定要求。現時共有106間安老院屬認可服務單位，提供可收納院舍券持有人的宿位。認可服務單位包括有提供非資助宿位的津助、合約、自負盈虧院舍及達至相關要求的私營院舍。

如對申請院舍券有任何疑問，可向辦事處查詢，電話為3107 3280或3107 3290，服務時間為星期一至五上午9時30分至下午1時、下午2時30分至下午5時，公眾假期除外。

