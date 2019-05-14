照顧「人哋仔女」14年　兒童院舍媽伴孩子跨童年低谷

不少孝順仔女會趁母親節向媽媽表達敬意，感謝母親含辛茹苦的養育之恩。而在聖基道兒童院兒童之家擔任正家長14年、曾陪伴無數零血緣關係「仔女」步出童年陰霾的「哎呀媽媽」－佩姨，一直無悔地默默付出無私的愛，不單照顧孩子起居飲食，更重視修補孩子們受傷的心靈。

小朋友太細個啱啱嚟到，一個人喺陌生地方點會瞓得著。 佩姨

孩子各有故事 用愛拉近距離

每個入住兒童之家的小孩背後都各有故事，當中不少是有家庭問題的背景，而年紀小小的孩子要離開自己熟悉的家到兒童之家暫住，那種心情並非常人能理解，故佩姨會多加陪伴及透過聊天增加他們的安全感，「小朋友太細個啱啱嚟到，一個人喺陌生地方點會瞓著，咁我咪拉埋張床褥喺地下陪佢、拍住佢哄佢、講故事氹佢訓。」

為拉近與孩子的距離，佩姨又會將年幼時的經歷以故事形式訴說給孩子，她笑言不少孩子對她的經歷都深感興趣，而她間中亦會讓較年長的兒童擔任故事姐姐或哥哥，讓他們學習照顧其他的弟弟妹妹，同時令他們明白「大有大嘅責任」。

佩姨為孩子們說故事，哄他們入睡。（受訪機構提供）

平時都係我提佢哋喺節日整禮物去修補同親生父母關係，冇諗過佢哋會記得我生日。 佩姨

提醒準備禮物贈家人 反獲「驚喜」

佩姨表示，入住兒童之家的孩子到18歲便要離院返回自己家中，為協助修補親子間的關係，每逢節日，佩姨都會提醒孩子們準備小禮物予家人，未料到於自己生日孩子們竟然奉上自己繪畫的卡或小手工作禮物，而有些孩子離開兒童之家，長大成人後亦不忘為佩姨慶生，令其窩心不已，「始終佢哋都會有離院嘅一日，我唔能夠成世陪住佢哋，冇諗過佢哋會記得我生日。」

照顧了數十名孩子，當中必定有辛苦及惱人的時刻，不過佩姨表示有更多的是窩心回憶。為了令孩子們能有美好的童年回憶，佩姨替他們準備了相簿紀錄成長過程，讓他們的家長也能透過相簿了解子女的成長經過，「我哋好似一般家長咁，周末都會帶佢哋出去玩，又會幫佢哋搞生日會，邀請埋佢哋父母參加，等佢哋有個屬於自己嘅生日會，佢哋有啲以前都冇試過開生日會，都會好重視同好開心。」

每次佢哋離開院舍，見到佢哋成長、有轉變，我都好感恩，因為正常媽媽照顧小朋友都不求回報，只係想佢哋變好 佩姨

不求回報 但求孩子變好

兒童之家的孩子終有離院的一天，對於佩姨而言，每次離別都令其悲喜交集，既不捨，又為他們的成長而高興。她直言成為「正家長」後，自己亦有所成長，而歷年曾照顧的小朋友亦各有不同特質，部分更有特別需要，照顧他們的同時，佩姨亦需要學習更多知識，「除咗日常照顧，仲要兼顧佢哋情緒同行為，而唔係只係提供溫飽嘅地方。」

如一般母親 同為子女未來憂心

縱然只是兒童之家的「正家長」，但對於佩姨而言，所有的孩子就仿如她的親生子女。記得一次，一名女孩由母親帶往應診後，其母卻突然中途離開，剩下女孩在診所內，嚇得不知所措，結果哭著致電佩姨，「一個小朋友身上邊有咁多錢睇醫生，唔知阿媽咩事走咗去，驚得滯打畀我求救，我唯有安撫佢同時叫丈夫即刻去搵佢。」

佩姨坦言對事件感到非常痛心，幸好女孩在體育方面有天份，經兒童院資助其在體育方面發展，令佩姨不用為其將來擔心，「起碼我知道佢可以有求生技能，將來都可以獨立，有能力照顧自己。」

現時聖公會聖基道兒童院共有24間兒童之家，每家舍服務8位兒童，家舍提供近似家庭模式的居所，為他們提供住宿照顧、課餘託管、物資支援、功課輔導、情緒輔導及發展潛能等，讓每位兒童都能得到如「家」一般的關愛。該團體已於「01心意」平台開設籌款項目，如果您也想支持正家長照顧服務，請即捐款支持。您的善款將全數落入聖基道兒童院，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

請即登入「01心意」平台支持【​聖公會聖基道兒童院】​

https://heart.hk01.com/zh/project/10022

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

母親節推介：

【01心意慈善項目】由亂叫變「暖女」 日間訓練改智障人士一生