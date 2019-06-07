【同性婚姻】周浩鼎：裁決影響深遠　形同剝削異性婚姻福利

終審法院日前（6日）裁定，公務員同性配偶可享已婚公務員福利及合併報稅。民建聯立法會議員周浩鼎今日（7日）於港台節目《千禧年代》批評，裁決影響現有的異性婚姻，「你無俾同性婚姻佢哋，但又俾福利佢哋，好明顯係剝削咗我哋。」 出席同一電台節目的法政匯思成員、大律師楊嘉瑋重申，裁決不會影響現有異性婚姻制度，「你俾唔俾婚姻個名佢哋，但係你唔可以唔俾個權利。」

梁鎮罡（右）和其同性伴侶Scott Paul Adams。（資料圖片／盧翊銘攝）

在新西蘭與同性伴侶註冊結婚的高級入境事務主任梁鎮罡，昨日就同性伴侶享有公務員配偶福利及合併報稅一案中取得終極勝訟。梁鎮罡今早（7日）在分別在港台節目《千禧年代》和商台節目《在晴朗的一天出發》表示，對結果感開心，認為裁決是本港平權的一小步，暫時未有下一步計劃，「一世人打一次司法覆核，你都甩咗一半頭髮！」

案件歷時4年，梁鎮罡形容與伴侶是比較執著的人，糾正不好的事成為他堅持的動力。他認為判決最重要的意義，是每人的基本人權和自由一定包括性小眾，這些人權一定要得到《基本法》保障。

曾任平機會委員的民建聯立法會議員周浩鼎表示，因應法庭裁決，相信政府要進行修改多條法例，並預計未來會再面臨法律挑戰。他又指，按今次裁決同性伴侶在外地結婚便可在港享有權利，關注是否會引伸至其他福利，包括申請公屋、領養小朋友等，「我噚日已經收到好多團體表示關注。」