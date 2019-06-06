【同性婚姻】平權官司政府連番敗訴　公屋、綜援、領養將受挑戰？

終審法院裁定，公務員同性配偶可享已婚公務員福利及合併報稅，這個裁決影響深遠，亦是政府兩次面對同志平權官司均終極敗訴。熟悉性小眾權利的法證匯思成員、大律師楊嘉瑋分析，裁決並無改變香港的婚姻制度和配偶定義，但未來海外註冊的同性已婚伴侶，以家庭或配偶身份申請公屋、綜援等福利，若證明政策目的與鞏固傳統婚姻制度無關，政府或會面對法律挑戰。

在新西蘭與同性伴侶註冊結婚的高級入境事務主任梁鎮罡，不滿公務員事務局拒讓其丈夫享有公務員配偶福利，稅局亦拒兩人合併報稅，四年前提出司法覆核，今日在終審法院終極勝訴。

終院認為，梁鎮罡與丈夫在新西蘭的婚姻是有效、公開及具排他性，與其他異性戀婚姻相似，但公務員事務局及稅務局，以保障傳統婚姻制度為由，向同性戀者提供差別對待，必須有合理理據。

法庭很清晰，引用案例所講，異性戀者不會因為同性戀者有無得到某些權利，而去決定是否結婚。 大律師楊嘉瑋分析今次判決原因

經過多年訴訟，在新西蘭與性伴侶註冊結婚的高級入境事務主任梁鎮罡（右），今日終於取得終極勝訟，推翻公務員事務局拒讓其夫享配有公務員配偶福利，以及稅局拒兩人合併報稅的決定。（盧翊銘攝）

同性伴侶福利 對異性戀婚姻無影響

大律師楊嘉瑋分析，與訟人雙方均承認同性戀者有差別對待。政府一方認為，差別對待的目的是為了保障婚姻制度，但終審庭最終採納梁鎮罡一方，認為向同性戀者提供福利，並無鼓勵或不鼓勵異性戀者步入婚姻，即同性戀有無公務員福利、可否合併報稅，並不影響異性戀者的婚姻制度，「法庭很清晰，引用案例所講，異性戀者不會因為同性戀者有無得到某些權利，而去決定是否結婚。」

楊嘉瑋強調，法庭並無處理香港是否承認外國同性婚姻，或者二人算不算配偶，而是着重權利，不可理解為終審庭變相承認同性婚姻，「不是討論有無同性婚姻，法庭並無考慮同性伴侶是否用婚姻、配偶的名義。法庭只關注有無這些權利。」

公屋、綜援、領養涉及「家庭」

是次裁決只關乎「權利」，並不涉及「婚姻制度」。現時有部分以「家庭」為單位享用的權利，例如申請公營房屋，未必涉及婚姻制度。但亦有部分權利例如領養兒童，有機會或多或少觸及婚姻定義問題。

1. 申請公營房屋

現時申請公屋、居屋等資助房屋，單身申請者和家庭申請者會區分處理，亦即「排不同隊」，資產和入息限額都有區分。

2. 申請社會保障

對於申請綜援者，現時單身和擁有「家庭成員」的申請人，獲分配的標準金額並不同。至於申請高額長者生活津貼的資產及入息限額，單身人士為資產150,000元、月入上限7,970元；夫婦申請人資產限額227,000元、月入上限13,050元。

3. 領養兒童

現時《領養條例》並無明確規定領養者必須為已婚夫婦，不過負責處理領養的社會福利署，對於「適合領養人士」有一系列準則，其中「夫婦有穩固的婚姻關係（結婚不少於3年）」是考慮因素之一，所以領養有機會或多或少觸及婚姻制度。

家暴、醫療決定、領骨灰遺體「已平權」

現時同性伴侶已享有一部分的權利，但條例或措施的一般做法，是繞過「家庭」定義問題，擴展保障範圍。

1. 保障家暴受害人

政府2008年修訂《家庭暴力條例》時，考慮將條例適用範圍擴至「同性同居者」，不過引起宗教團體強烈反對，最終在2010年修例，變成《家庭及同居關係暴力條例》，將條例範圍擴及至同居關係者，繞過同性伴侶是否「家庭」的問題。

2. 醫療行為

2015年7月，立法會通過《電子健康紀錄互通系統條例草案》，容許同居的同性伴侶成為「代決人」，為其伴侶作出醫療決定。

3. 領取骨灰

根據《私營骨灰安置所條例》，當中「訂明申索人」的定義亦包括「相關人士」，即是在緊接該死者逝世的日期前，與該死者在同一住戶內生活。因此，同性伴侶亦有申索的權利。

4. 領取已故伴侶遺體

醫管局轄下醫院的病房醫護人員會請離世者的親近人士，例如配偶、家庭成員、朋友和照顧者等，領取離世者的遺體，故此離世者的同性伴侶可包含在內。

高級入境事務主任梁鎮罡司法覆核終極勝訴後，與丈夫手牽手見傳媒，表示「Love wins」。（盧翊銘攝）

政府兩終極敗訴 或應主動檢討政策

這是政府兩次面對同志平權的終極敗訴。上一次是QT案，英籍女同志QT的妻子來港工作，但QT遭香港入境處拒絕受養人簽證申請，終院裁定二人透過英國民事伴侶法律結合，雖然不稱為婚姻，但在其他方面，差不多與已婚配偶無區別，不接受入境處以行政方便為由，以結婚證書劃界，令QT待遇有差別。QT案前，入境處亦批准香港不承認的一夫多妻制度下，其中一名配偶申請受養人簽證，QT案後入境處調整政策，批出同性伴侶受養人簽證。

QT案與梁鎮罡的案件，二人都經過四年的漫長的司法程序，最後一步才終極勝訴。楊嘉瑋說，政府連番敗訴後，要思考有無合理原因，繼續差別對待同性戀者，「將來其他權利，政府還有無可能找到合理原因，去合理化差別對待，絕對成問題。」

楊嘉瑋指，難以預測將來會否有更多司法覆核挑戰，但認為政府要主動檢討，那些政策提出不合理原因差別對待同性戀者，「是不是要繼續浪費更多時間在法庭上對抗各種同性伴侶的權益，浪費政府、法庭、同志的資源和時間呢？是否需要有一個制度，一次過要同性伴侶去享有某一系列權利，要決定哪些有、哪些無。不是現在一刀切，總之你沒有，你來挑戰我再算吧。這是鴕鳥態度，不應該再有。」

五宗官司陸續有來

過去一年，一共有五宗司法覆核申請涉及爭取同性伴侶權益及合法婚姻，首宗挑戰同性民事結合案上月底開審，現正等候判決；另一宗男同志挑戰房署「家庭名義」申請公屋案，則將於9月底開審。