中大深圳醫學院畢業生來港執業須過醫委會專業試　且不會在港實習

中文大學自公布將於深圳設立中文大學（深圳）醫學院後，引起外界擔憂中大深圳醫學院畢業生可直接來港執業、分薄教師資源問題。中大學生會醫學會日前在Facebook專頁文指，學生代表於上月24日與醫學院管理層會面，並引述校方指中大深圳醫學院的畢業生須通過醫委會執業資格試，方可在香港執業。 中大醫學院證實消息，表示學位由中大頒發，目標是取錄內地高考成績最優異的1%學生，由於畢業生未有在港實習，所以仍須通過醫委會的執業資格試方能在港執業。院方承諾中大深圳醫學院學生不會在港實習，有關安排亦會在呈交立法會的文件中列明。

香港中文大學醫學院回覆指，中大（深圳）醫學院的畢業生須通過醫委會的執業資格試，方能在香港執業。（資料圖片）

中大醫學院表示，中大深圳醫學院將全球招聘教職員，首任院長及其他重要職位都會由香港中大選出，而且深圳醫學院由中大（深圳）理事會管治，中大校長段崇智校長、醫學院長陳家亮均是理事會成員。

醫學院又指，中大深圳已獲深圳市政府支持撥地興建醫學院校舍及其直屬醫院，並由深圳市政府全數撥款，現時正於深圳龍崗區物色合適的附屬醫院，中大深圳計劃在5至7年內興建屬直屬醫院，經營模式或會參考港大深圳醫院，香港師生不須到深圳上課及實習。

醫學院又指，預計教務會將於6月12日討論和審批課程計劃書，7月1日將審批計劃書呈交至國家教育部，及後亦需中大校董會及立法會通過方完成程序，料最快明年開始招生。中大學生會醫學院提及料首年收生不多於200人，中大醫學院發言人稱，首批學生收生人數未定，料初期將取錄較少學生。