由年收2萬元到開公司派花紅　內蒙遊牧民族翻身成生態旅遊生意人

騎著白馬鞭撻牲畜，腰掛箭弦，在黃土上策馬奔騰。不少人對遊牧民族有著刻板印象，然而今天中國境內的蒙古族，大多卻早已「轉行」成為了生態導遊。 在中國的北方，不少內蒙古牧民在政府的政策下，已漸漸走出泥屋、蒙古包，住進洋房。而騎乘的也不再是馬背，卻是吃柴油的越野電單車；換季就搬家、因地制宜的生活，早已不再存在。 生態旅遊近年備受追捧，多少城市人翻山越嶺，渴望看見未被都市摧殘的原始風景；而內蒙古亦漸漸成為生態旅遊的熱點。不少牧民為遊客提供旅遊服務，滿足他們遊牧民族想像，牧民晃眼已成為了生意人。 生活富裕了，但牧民卻認為以前的生活更簡單快樂。但問到他更喜愛哪一種生活，他僅道：「各有各好」。

道圖嘎查牧民新村佔地500畝，位於已修復成綠洲的前沙漠帶中。前方的是住民、營商店面，後方是殖養棚。（張浩維攝）

+ 4 + 3 + 2

在內蒙古庫布其沙漠，負責治沙的億利集團建設了多個牧民新村，讓散落各地的牧民聚在一起；斯仁巴布及其家人就是其中之一。小時候斯仁巴布曾經住過蒙古包，而現時居住的家的後園，亦駐紮了一個蒙古包；但裡面住的不是家人，卻是遊客，他與家人早已搬入洋房居住，經營起生態旅遊的事業。在這年代，很多牧民已離開了遊牧生活，住進混凝土裡去。

18年前因政府禁止放牧 牧民轉居城鎮

為何牧民會離開蒙古包聚居於此，一切要追溯到18年前。當地政府認為，氣候乾旱和過度開墾放牧是導致荒漠化的主因，而為了改善問題，政府在2001年起推出多項政策，包括生態移民、禁止放牧等等。散落各地的牧民，因而逐漸移到城鎮或聚居地內；依賴該片土地生活的遊牧民族，生活上也漸漸有翻天覆地的改變。

搬入新村後，斯仁巴布與其他牧民的生活都出現轉變；圖為斯仁巴布與一眾參觀學生解說現況。（張浩維攝） 2006年牧民年收入只有2至3萬元人民幣 今年42歲、蒙古族的斯仁巴布，本來亦是在馬背上生活的牧民；他亦曾經歷依靠放養羊、牛、駱駝及種植甘草維生的日子，過去更與另外35戶牧民瓜分逾1,000平方公里的沙漠，在風沙中生活。他提到，在2006年前年收入也只有約2至3萬元人民幣，當時的生活水平，他稱能食飽、穿好已足夠。 每個人的人生總有個分水嶺，而斯仁巴布的分水嶺也許就落在2006年。當年在政府的支持下，連同他在內的36戶牧民，由蒙古包或僅有約400呎且無水無電的泥屋，一同搬入道圖嘎查牧民新村，每戶都獲派入住面積達1,100呎的村屋；遊牧民族因而有已建好水電基礎設施的棲息處，也讓本來的沙漠得以休養生息。

面對突如其來的轉變，作為馬背上的民族，當然不習慣安坐洋房的生活。他說：「當時也接受不了，找不到自己的位置，不知道該做甚麼（工作）。」慶幸居住地有提供養殖棚及種植棚，斯仁巴布仍可以靠畜牧維生，但他不甘於止步於此。

斯仁巴布後來掌握了營運生態旅遊的方式，走上了成為生意人的道路。（張浩維攝）

+ 10 + 9 + 8

用近4年時間一邊打工一邊學習生態旅遊

21世代初生態旅遊剛剛起步，內蒙古亦有人開始營辦生態旅遊生意。當時的斯仁巴布雖然興致勃勃，但牧民出身的他並無任何經驗，於是用近四年時間一邊打工一邊學習，慢慢發現生態旅遊有利可圖。他終於在2009年與朋友集資開始搞生意，按照學到的經營方式，為慕名而來的旅客提供滑沙、沙漠越野車、騎駱駝等等的體驗，意外地賺到了第一桶金。

全村36人集資成立生態旅遊公司

賺到錢，斯仁巴布的想法亦變得更進取。他提到，自從村內的人看到他賺到錢，亦有興趣分一杯羹。而最後村內的36戶人，就在去年四月自行集資成立了一間生態旅遊公司。被問到生意如何？他卻笑說難以透露，但就指公司賺到錢之餘，亦可以分紅；衣食可說是無憂了。現時的他，已由策馬奔騰的牧民蛻變成一個生意人。

愈來愈多人跑到內蒙古旅遊，感受遊牧民族的文化；短短11年，當地的旅遊經濟收益竟相差逾十倍。（張浩維攝）

內蒙古旅遊總收入11年內增11倍

據《內蒙古統計年鑒2018》，服務業這類第三產業，在2000年只佔內蒙古產業不足四成，然而到2017年，內蒙古的生產總值有一半已是來自第三產業。在2006年，內蒙古的旅遊業收入達280億元人民幣；但截至2017年，蒙古的旅遊總收入卻已高達3440億元人民幣，11年的經濟收益竟相差逾十倍。

內蒙古旅遊業興旺，斯仁巴布成為了受惠者之一。雖然生活質素改善了，但皮膚下那遊牧民族基因卻不時作動；生活富裕了，煩惱亦相應增加，自然回想起簡單樸素的日子。「那時候（遊牧）生活方式自在單純，有那時候的樂趣…現在思想多了，吃飽穿好還想要做好，希望生意做得更大。」他沒有回應哪一種生活方式更好，只道兩種生活各有各好。