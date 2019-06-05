新疆塔克拉瑪干沙漠邊緣種海水稻　研究團隊要將荒地改成良田

新疆塔克拉瑪干沙漠周邊分布著大量鹽堿土地，一直無法用於農業生產。 從2018年開始，「雜交水稻之父」袁隆平海水稻科研團隊在這裡開辟了向大漠要耕地的試驗田，今年又擴大了試種規模，並在近日種下海水苗，有望將大片荒地變為良田。

袁隆平的研究團隊去年亦１在杜拜啟動沙漠種植海水稻的項目。（資料圖片）

海水稻試驗田位於塔克拉瑪干沙漠西緣的岳普湖縣巴依阿瓦提鄉，海水稻以機械化方式播種。袁隆平海水稻科研團隊新疆區域負責人曹志順說，試種地塊含鹽度高達17‰左右，pH酸堿度超過8.0，屬於重度鹽堿土地，但海水稻有改良土壤、降低鹽堿的效果，3年至5年這片鹽堿地就可以改成良田。袁隆平海水稻科研團隊今年開展了第二次種植試驗，去年試種了80畝，當地農民看到了試種成效，今年擴大為300畝，農民都很期待能把荒地變良田。

曹志順又指，最初團隊設定的國內鹽堿地海水稻收獲合格線是畝產200公斤，而2018年岳普湖縣試驗田畝產549公斤，成果遠超預期，說明這裡的鹽堿地有很大的開發潛能。他又說，新疆鹽堿土地面積大，受不同程度鹽漬化危害的耕地約2000萬畝，佔全區總耕地的30%，海水稻在新疆改造鹽堿地的價值很大，前景廣闊。

（新華網）