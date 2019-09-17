內蒙古庫布其沙漠中再現綠洲　企業如何透過綠化工作達扶貧之效？

「天蒼蒼，野茫茫。風吹草低見牛羊。」萬里無雲的藍天、一望無際的草原，眼下有牛羊在吃草；南北朝時期的民歌《敕勒歌》提到的境況，相信是不少人腦內想像出來的內蒙古面貌。 然而，內蒙古因為氣候乾旱和過度開墾放牧的緣故，在20年前一直都是荒蕪、黃土飛揚的大漠。影響環境之餘，生活在該片土地上的遊牧民族更是大受衝擊。荒漠化影響畜牧，也即影響生計，不少牧民也因而成為了貧窮戶；情況一直至21世紀才出現改變。 根植內蒙古的億利集團1988年成立，過去除了擔當綠化沙漠的角色，近年更不斷透過綠化工程，提供工作機會、住宿、教育機會等等，改善當地牧民的生活。

內蒙古距離香港超過2000公里，香港人對內蒙古固然並不了解，對其荒漠化的情況相信更為了解貧乏。（張浩維攝）

對居住在海港的香港人來說，沙漠是一個遙不可及的議題。而要解決荒漠化、將沙漠變成綠洲，相信港人更加難以想像。然而這個看似不可行的幻想，在中國北方卻正逐漸實現。

庫布其沙漠位於內蒙古鄂爾多斯高原北部，「庫布其」在蒙古語的意思為「弓上的弦」，因為地勢在黃河下的形狀酷似弓弦，因而命名。文獻記載，庫布其古時曾有水草，但因戰亂、氣候、過度開墾放牧等原因，綠洲變成了沙漠。而沙漠腹地過去被因寸草不生、風沙泛濫，加上每年的日照時間高達3180小時，所以又被稱為「死亡之海」。

一望無際的太陽能板，卻為沙漠帶來生機。（張浩維攝）

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能源公司看準日照長 11年起設太陽能發電

沙漠看似了無生機，但就有能源公司看準日照時間長的特性，2011年開始在沙漠腹地上發展太陽能發電。本來一望無際的沙漠，現時卻滿佈太陽能發電板。工作人員提到，現時的在沙漠上的太陽能板已多達150萬塊，佔地超過50,000畝。換言之，太陽能板覆蓋的區域比起三個灣仔區還要大。

佔地甚廣，發電量亦相當驚人。他提到，目前每年發電量高達15萬億度電，而電力除了可以供應到附近的工業園區，現時更已連接上國家電網，成為供應全國的電力。

因太陽能板貧窮戶年均收益達3.6萬

然而，建設太陽能板除了可以發電，原來亦可以扶貧。工作人員提到，板下的泥沙因為減少了日照的時間，亦變得適宜種植；今時今日已長出植被。而貧窮戶也可以利用板下空間耕種如種植甘草，透過販賣這種藥用植物獲利。同時太陽能板需要每季清潔一次，也正好成為當地貧窮戶的工作機會。他指，現時被聘為工人的貧窮戶年均收益達3.6萬人民幣，已脫離國家指定的貧窮線，實現脫貧。

李嘉敏（右一）指（張浩維攝）

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港生考察如何治理荒漠「驚見」牧民「有車有樓」

除了發電，在當地負責治沙工作逾廿年的億利集團已綠化了超過900萬畝土地，並著手改善當地教育、環境、生活等問題。億利早前在香港首次舉辦了「荒漠治理創業大賽」，邀請大專學生在治理荒漠以外，亦可以思考可以如何在已治理的沙漠上實踐商業計劃。9隊入圍隊伍早前就從香港出發前往庫布其沙漠，作實地考察。

學生在四日三夜的行程中，參觀了當地學校、遊牧民族的新舊居、種子資源庫及生態園等設施，更了解到不同的植樹、治沙的方法，並在沙漠中欣賞了無光害影響的星空。其中一隊入圍隊伍成員、在香港大學修讀化學及全球研究學系的李嘉敏指，香港人一直沒有機會接觸沙漠化議題，她對牧民的印象也與普遍人一樣，停留在「窮」及「落後」。然而與牧民的交流後才得知，原來不少牧民已「有車有樓」，甚至是用機械耕種，笑言是次一行改變了她過去不少的偏見。

在香港知專設計學院修讀園景建築的翁梓賢是李嘉敏的隊友，他們是次商業計劃針對的消費者是年青人，透過手機應用程式等方式，令大眾更了解庫布其沙漠的情況。翁梓賢稱，希望透過是次的實地考察，掌握計劃的可行性，從而在計劃書上讓投資者更了解計劃的收益及風險。