【逃犯條例】IG反修例傳遭無綫雪藏　《東張西望》林泳淘：已過去

《逃犯條例》修訂爭議不斷升溫，民陣發起後日星期日（9日）反對修例，多名藝人也發聲促政府撤回修訂。今日（7日）有傳無綫電視《東張西望》主播林泳淘因3月底在Instagram呼籲參加3月31日第一次反對修例遊行，因而被雪藏，自4月沒再在《東張西望》出現，直至本月1日才「復出」。 林泳淘今日下午回覆《香港01》時未有提及雪藏傳聞，但就稱「過去了的事沒什麼好值得回應啦」。她稱下周日要開工，所以無法參加遊行。林泳淘在回覆Facebook KOL專頁，另有提到「人要向前看，希望大家能為著未來努力，別讓自己和下一代後悔」。無綫電視暫未有回應。

選港姐出身的林泳淘（左）是《東張西望》其中一位受到注目的主播。（《東張西望》截圖）

Facebook專頁「游大東【鴻鵠志－影視筆記】」今日（7日）下午發出有關有傳林泳淘因3月底呼籲上街而遭雪藏的帖文，內文指林在3月底時，曾在Instagram發布限時動態，公開呼籲市民站出來參加3月31日由民陣發起的第一次反修例遊行，其後沒有在4月7日的《東張西望》節目中現，由另一主持李晏芳代替，直至本月1日才再看到她坐在主播枱，無故「消失」了兩個月。

帖文提到林泳淘遭雪藏的消息，已在前線記者圈子當中流傳了好一段時間，「但這段時間她遭雪藏的真正原因，台前幕後皆知道」。

看了很多文章和資料，法例也許是有漏洞，可是現在的修改所帶來的危險性，絕對更恐怖，比喻（譬如）未來也許在網上罵一句x國無恥，立馬就有人來你家帶你回國內公審，大家覺得這樣生活可以嗎？！能活在安全的環境，不是必然的！！明天（31/3）！請站出來！！真的，花不了你多少時間，可是後悔卻是一整生的。 林泳淘3月30日在Instagram上限時動態帖文內容

《香港01》記者向林泳淘查詢被「雪藏」消息，她透過WhatsApp回覆說：「過去了的事沒什麼好值得回應啦」。她稱周日要開工，故無法出席反對《逃犯條例》遊。

林泳淘亦有回覆「游大東」專頁，提到表示「人要向前看，希望大家能為著未來努力，別讓自己和下一代後悔。」

林泳淘已於本月1日播出的《東張西望》再度主持節目。（《東張西望》截圖）

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曾分享「守護大嶼」聯署

林泳淘的Instagram在一日前仍在更新，Facebook的貼文則停留在5月23日，此前林泳淘在4月6日曾分享過有關「守護大嶼」的聯署。

現年29歲的林泳淘，曾參選2012年香港小姐競選，之前是香港樂壇組合Lacee Lacey成員，現為無線電視基本藝人合約藝員，擔任演員及《東張西望》記者，去年亦出演電視劇《大帥哥》中鈴木愛美一角。

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